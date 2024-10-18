ЦАХАЛ опубликовала кадры с дрона с последними минутами главы ХАМАС Синвара

Фото: iStock/Tomas Ragina
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео, на котором виден глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, снятые дроном всего за несколько минут до его ликвидации.
На видео видно, как дрон залетает внутрь полуразрушенного дома. В помещении находится раненый Синвар, однако лицо мужчины закрыто. Лидер ХАМАС попытался сбить БПЛА палкой, но промахнулся.
По предварительной информации, чуть позже Синвар был убит выстрелом снайпера в голову.
Напомним, 17 октября в секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник.
Ранее сообщалось, что ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС и «Исламского джихада», которые, по данным военных, действовали в здании школы на севере анклава.
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По предварительной информации, чуть позже Синвар был убит выстрелом снайпера в голову.
Напомним, 17 октября в секторе Газа израильские военные ликвидировали главу ХАМАС Яхью Синвара. Эту информацию 17 октября распространила государственная телерадиокомпания Kan, ссылаясь на источник.
Ранее сообщалось, что ВВС атаковали десятки бойцов ХАМАС и «Исламского джихада», которые, по данным военных, действовали в здании школы на севере анклава.
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Элина Позднякова