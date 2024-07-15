Трамп привел детали его разговора с Байденом после покушения

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден был очень любезен с ним во время телефонного разговора после попытки покушения. Об этом пишет газета New York Post, ссылаясь на интервью с Трампом.
«Он назвал его хорошим и сказал, что Байден был очень мил», — цитирует газета слова бывшего президента.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден поговорил по телефону с Трампом после инцидента со стрельбой на митинге экс-президента в Пенсильвании. Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что разговор политиков был коротким и уважительным.
В субботу Трамп прервал своё выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Его охрана уводит, и у него окровавлено ухо. Позже он заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Секретная служба США сообщила, что ликвидировала стрелявшего в сторону сцены. Погибли бывший пожарный и еще двое ранены.
Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Известно, что он находился на крыше производственного здания, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, то есть за пределами территории, где проходил митинг.
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Мира Полтева