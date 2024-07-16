Байден после покушения на Трампа поручил охранять Кеннеди-младшего

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Президент Соединенных Штатов поручил предоставить охрану Роберту Кеннеди-младшему, который баллотируется в президенты страны. Об этом проинформировал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, пишет Reuters.
«Президент поручил мне во взаимодействии с Секретной службой обеспечить охрану Роберта Кеннеди-младшего», — завил американский лидер он на брифинге Белого дома.Напомним, племянник убитого президента США Джона Кеннеди принимает участие в ноябрьских выборах в качестве независимого кандидата.
Решение, которого пытался добиться Кеннеди-младший, приняли после покушения на другого кандидата в президенты Дональда Трампа.
13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.
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