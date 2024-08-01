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Американский лидер Джо Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов. Об этом заявил бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон, пишет ТАСС.
«В интересах США, а также в интересах Соединенного Королевства — чтобы Украина вышла из этой войны как можно более успешной», — сказал он.
По его словам, этот факт указывает на приближение переговоров. Бывший посол Великобритании предположил, что руководство страны «весьма заинтересовано не оставлять» украинский вопрос бывшему президенту США Дональду Трампу, потому что он не симпатизирует Украине.
Ранее, 27 июня, в ходе предвыборных дебатов Дональд Трамп пообещал, что урегулирует конфликт ещё до своего возможного переизбрания и вступления в должность президента 20 января 2025 года. Он также подчеркнул, что конфликта на Украине «никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского лидера.
«Мирный план Трампа по Украине», который придумал экс-член администрации бывшего президента США Майк Помпео, будет провальным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова