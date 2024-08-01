CNN: в Нью-Йорке отложили приговор Трампу после вердикта Верховного суда США

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Суд Нью-Йорка отложил вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве до сентября 2024 года. Об этом сообщает CNN. Такое решение приняли после того, как Верховный суд США вынес вердикт о президентском иммунитете Трампа, указано в статье.
«Задержка с вынесением приговора означает, что бывший президент, скорее всего, избежит какого-либо конкретного наказания», — пишет издание.1 июля Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Когда вынесли решение, Трамп отметил, что получение им частичного иммунитета является «большой победой» для демократии и конституции США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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