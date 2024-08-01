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CNN: в Нью-Йорке отложили приговор Трампу после вердикта Верховного суда США

01 августа 2024, 03:42
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Суд Нью-Йорка отложил вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве до сентября 2024 года. Об этом сообщает CNN. Такое решение приняли после того, как Верховный суд США вынес вердикт о президентском иммунитете Трампа, указано в статье.


«Задержка с вынесением приговора означает, что бывший президент, скорее всего, избежит какого-либо конкретного наказания», — пишет издание.
1 июля Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Когда вынесли решение, Трамп отметил, что получение им частичного иммунитета является «большой победой» для демократии и конституции США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#сша
#президент
#дональд трамп
Трамп: Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине до начала СВО
01 августа 2024, 05:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Вице-президента США Камалу Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине еще до начала СВО, заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. По словам политика, будь на ее месте он сам, то украинского кризиса удалось бы избежать.
«Кто-нибудь может представить себе, как она ведет дела с лидером Китая Си Цзиньпином? Он яростный человек. Знаете, ее отправляли иметь дело с Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Между прочим, он бы этого не сделал, если бы я был президентом. Израиль бы не подвергся атаке», — заявил Трамп на митинге в Пенсильвании.
Ранее журнал Time сообщил, что вице-президент США Камала Харрис ранее не одобрила поставки оружия на Украину, ни разу не посетила страну с момента начала СВО, а в июне 2024 года вице-президент покинула саммит по Украине в Швейцарии, не дожидаясь его окончания.

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#сша
#конфликт
#политика
#президент
#дональд трамп
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#саммит
#журнал
#поставки
#сво
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Израильская разведка вычислила лидера ХАМАС этим хитрым способом
Ханию смогли отследить по мессенджеру
01 августа 2024, 04:02

Фото: istockphoto.com/tupungato

Израильская разведка смогла отследить местоположение Хании с помощью телефонного ПО. Об этом сообщает Lenta.ru. В телефон Хании установили шпионскую деталь, которая выдала его расположение израильской разведке.
31 июля 2024 года глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате операции, проведенной израильской разведкой. Как сообщил журналист Элайджа Манье в соцсети Х, Израиль использовал шпионское ПО, внедренное в телефон Хании через мессенджер WhatsApp, чтобы провести это убийство.

Манье утверждает, что шпионская программа, возможно, аналогична «Pegasus», разработанному израильской фирмой NSO Group. Эта программа позволяет отслеживать цель в реальном времени и точно определять её местоположение, что помогло израильской разведке найти Ханию в его квартире.

По словам Манье, перед атакой Хания общался по телефону с сыном. Убийство вызвало масштабный ответ в Иране: над мечетью Джамхаран в Иране был поднят красный флаг мести. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился нанести удар по Израилю в ответ на убийство.

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#убийство
#израиль
#операции
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Почему США срочно перебрасывают артиллерию в Польшу
Польша запустила операцию на Востоке у границ Белоруссии
01 августа 2024, 02:55

Фото: istockphoto.com/Stadtratte

Польша начала операцию «Безопасное Подлясье» для усиления охраны своей границы с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил, что в рамках операции к охране границы будут привлечены дополнительные силы армии и военная техника, передает РИА Новости. Ответственность за операцию возложена на 18-ю механизированную дивизию. Основной причиной для усиления охраны стали постоянные атаки на польскую границу, которые не прекращались с мая, отметил Косиняк-Камыш.

В то же время, США планируют перебросить бронетехнику и артиллерию с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга НАТО,. Это может свидетельствовать об обострении ситуации на границе и укреплении обороны региона.

Кроме того ранее Косиняк-Камыш объявил о размещении механизированной бригады Первой дивизии пехоты легионов на границе с Белоруссией. Это решение было принято в связи с ухудшением ситуации в регионе, сообщает ТАСС.

В интервью телеканалу TVP Info Косиняк-Камыш рассказал, что процесс формирования бригады численностью около 3 тысяч военнослужащих и техники начнется в ближайшие дни и займет несколько лет. По его словам, размещение бригады в Белостоке обеспечит надежную охрану границы и укрепит оборонительные позиции Польши.

Также стало известно, что Польша планирует закупку бронемашин для защиты своих границ с Россией и Белоруссией. Эти меры направлены на усиление безопасности и защиту от потенциальных угроз в регионе.

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#военная польша
#нато
#граница
#белоруссия
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Страны Запада блокировали проект заявления ООН от РФ с осуждением убийства Хании
01 августа 2024, 02:34

Фото: iStock/Viktor Sidorov

США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный РФ проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением убийства главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, которого цитирует РИА Новости.
«Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и Францией», — заявил Ирвани.
Ранее постпред Ирана при ООН отмечал, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа и агрессию против других стран Ближнего Востока.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность.

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#смерть
#израиль
#военные
#президент
#проект
#лидер
#оон
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Зеленский: весь мир хочет участия России в мирных переговорах
Президент Украины рассказал, почему без России переговоры обречен на провал
01 августа 2024, 02:24

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество настаивает на участии России во втором саммите по урегулированию украинского конфликта, передает Российская газета. В интервью французскому изданию Le Monde Зеленский отметил, что без участия России достигнуть жизнеспособных результатов в мирных переговорах будет сложно.
Он подчеркнул, что отсутствие России на переговорах может затруднить достижение прогресса.

«Весь мир хочет, чтобы россияне были за столом переговоров, и мы не можем быть против этого», — заявил Зеленский.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее высказывался в противоположном ключе, что подчеркивает сложность и неоднозначность позиции Киева по этому вопросу.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России отметило свою готовность к диалогу только при отсутствии ультиматумов. Зеленский также отметил, что вопросы территориальной целостности Украины должны решаться с учетом воли народа, но добавил, что возвращение утраченных территорий "военным путем" остается маловероятным.

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#мир
#зеленский
#россия
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Time: Камала Харрис отказалась передавать оружие Украине
За неделю до начала СВО Харрис не одобрила поставки Украине
01 августа 2024, 02:21

Фото: riamediabank.ru/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США Камала Харрис ранее не одобрила поставки оружия на Украину. Кроме того, она ни разу не посетила страну с момента начала СВО. Эти и другие подробности обнародовал журнал Time, его цитирует RT.
Вице-президент США Камала Харрис отказалась от предложения о передаче оружия Украине и введении рестрикций против России всего за неделю до начала специальной военной операции (СВО), передает RT.

Как сообщает журнал Time со ссылкой на источник, Харрис отказалась выполнить просьбу президента Украины Владимира Зеленского о введении санкций и поставках оружия во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года.

По данным издания, с начала СВО Камала Харрис ни разу не посещала Украину в отличие от президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников. Кроме того, в июне 2024 года вице-президент также покинула саммит по Украине в Швейцарии не дожидаясь его окончания.

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#сша
#президент
#сво
#зеленский
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Постпред Ирана: бессилие ООН поощряет военные преступления Израиля
01 августа 2024, 02:07

Фото: iStock/mizoula

Постпред Ирана Амир Саид Ирвани заявил, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа. Об этом он сообщил во время чрезвычайного заседания организации, где обсуждалось убийство главы ХАМАС Исмаила Хании.
«Неспособность Совета Безопасности принять какое-либо решение лишь поощряют этот режим продолжать совершать военные преступления в отношении угнетенного палестинского народа, совершать акты агрессии в отношении других государств региона», — пояснил Ирвани.
Ранее американская газета The New York Times заявила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю после того, как в Тегеране был убит глава ХАМАС Исмаил Хании.

До этого с похожим заявлением выступил новый президент Ирана Масуд Пезешкиан, отметив, что власти страны заставят «террористов-оккупантов» пожалеть об убийстве Хании.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность за убийство лидера движения.

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#убийство
#смерть
#израиль
#военные
#президент
#страны
#лидер
#иран
#оон
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Полномасштабная война: Медведев назвал единственный путь к миру на Ближнем Востоке
Медведев счел большую войну на Ближнем Востоке единственным путем к шаткому миру
01 августа 2024, 01:28

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что большая война на Ближнем Востоке стала единственным путем к шаткому миру в регионе. Об этом он написал в своем тг-канале, добавив, что все невинно погибшие — заложники государства США.
«Узел на Ближнем Востоке затягивается. Сожалею о невинно погибших. Они всего лишь заложники отвратительного государства — США. Между тем всем ясно, что полномасштабная война — единственный путь к шаткому миру в регионе», — пояснил Медведев.
Ранее зампред Совбеза РФ отмечал, что Россия готова дать шанс будущему президенту США восстановить отношения между странами и снизить напряженность. Он также подчеркнул, что американская политика по сути одряхлела и выродилась, как и весь западный мир, но Москва тем не менее, сделает все возможное, чтобы обезопасить своих граждан от тех угроз, которые растут сейчас в геометрической прогрессии.

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#сша
#россия
#политика
#отношения
#мир
#медведев
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Стало известно, кого США хотят посадить на место Зеленского
Медведчук: США планируют сменить Зеленского на Буданова через военный переворот
01 августа 2024, 01:11

Фото: istockphoto/DmyTo

США и Великобритания планируют сменить украинского лидера Владимира Зеленского, первые предлагают на его место главу ГУР Кирилла Буданова*, а вторые — бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, реализовать рокировку во власти хотят через военный переворот.
«Но как его сменить? Только путем военного переворота. Поэтому заявления Буданова* — часть большой игры, в результате которой он надеется убрать Зеленского. Ему нужно показать себя большим врагом России, чем Зеленский», — заявил Медведчук.
Он также добавил, что главе украинского ГУР нужно поторопиться, потому что Великобритания хочет видеть на месте Зеленского другого кандидата — Валерия Залужного.

Ранее глава украинской разведки сообщал о попытках покушения на жизнь российского президента Владимира Путина. МИД РФ обвинил США в финансировании подобной деятельности и напомнил о том, что без Вашингтона не существовало бы никакой ГУР и СБУ в целом. О том, что было известно о приготовлении к убийству российского лидера и как на это отреагировали в Кремле, рассказывала редакция «Радио 1».

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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#гур украины
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