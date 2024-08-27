Байден и Моди выступили за мирное урегулирование украинского конфликта

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За мирное урегулирование конфликта на Украине выступили президент США Джо Байден и премьер Индии Нарендра Моди по итогам телефонных переговоров, сказано в заявлении Белого дома.
«Лидеры подтвердили неизменную поддержку мирного урегулирования конфликта на основе международного права и Устава ООН. Они также подчеркнули неизменную приверженность взаимодействию, в том числе по линии региональных объединений, таких как Четырехсторонний диалог по безопасности, для содействия миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в публикации администрации Байдена.Кроме того, политики обсудили визит Моди в Польшу и на Украину, без внимания не осталась и будущая встреча в сентябре в рамках Генассамблеи ООН.
В администрации Байдена резюмировали, что заокеанский лидер поблагодарил премьера за визиты на Украину и в Польшу, а также за гуманитарную поддержку украинской республики.
Ранее сообщалось, что у Вашингтона в приоритете избежать начала третьей мировой войны, нежели поддержка Киева.
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