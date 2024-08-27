Макрон оказался активным пользователем Telegram

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эмманюэль Макрон несмотря на задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже, активно пользуется данным мессенджером. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экс-депутата французского парламента.
Бывший политик, у которого в списке контактов имеется номер Макрона, показал изданию чат с ним в Telegram. Примечательно, что спустя несколько дней после задержания Дурова, в профиле французского лидера было указано, что тот заходил в мессенджер «недавно».
Согласно информации источника, глава Франции пользуется Telegram с начала своей первой президентской кампании. Спустя почти 10 лет мессенджер продолжают активно использовать члены французского правительства, а также сторонники нынешнего президента.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Согласно информации источника, глава Франции пользуется Telegram с начала своей первой президентской кампании. Спустя почти 10 лет мессенджер продолжают активно использовать члены французского правительства, а также сторонники нынешнего президента.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.
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Екатерина Коршунова