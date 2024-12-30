Байден и Трамп выразили соболезнования в связи со смертью экс-президента Картера

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Избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью 39-го президента страны Джимми Картера. Соответствующее сообщение опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.
По словам республиканского политика, «те, кому посчастливилось быть президентом, осознают, что это очень эксклюзивный клуб». Трамп подчеркнул, что лишь президенты могут понять всю ответственность этой должности.
Действующий президент США Джо Байдена и первая леди Джилл Байден в связи с кончиной Картера также принесли свои соболезнования. По их словам, весь мир потерял выдающегося государственного деятеля, лидера и человека. В заявлении говорится, что Картер был близким другом семьи Байден.
Напомним, Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.
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Действующий президент США Джо Байдена и первая леди Джилл Байден в связи с кончиной Картера также принесли свои соболезнования. По их словам, весь мир потерял выдающегося государственного деятеля, лидера и человека. В заявлении говорится, что Картер был близким другом семьи Байден.
Напомним, Джимми Картер стал 39-м президентом США от Демократической партии в 1977 году и находился на посту до 1981 года. Картер также является лауреатом Нобелевской премии мира 2002 года.
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Екатерина Коршунова