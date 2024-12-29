Западные СМИ ​сообщили, что цели Трампа по Гренландии связаны ​противодействием РФ

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Заявления избранный избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут быть связаны с политикой противодействия России и Китаю. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении политика, передает ТАСС.
Согласно источникам издания, подобные заявления имеют цель демонстрации геополитической стратегии, направленной на ограничение влияния России и Китая. Однако сам Трамп таких аргументов не выдвигал.
Ранее Трамп неоднократно делал резонансные заявления, в частности, называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» и поднимал вопрос о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом, если условия его использования не изменятся.
Кроме того, он подчеркивал стратегическую важность Гренландии для США.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.
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«Это не просто пустая болтовня. (...) Трамп знает, за какие рычаги дергать и какие есть защитные механизмы, и у него есть власть, чтобы использовать эти рычаги», — утверждает собеседник The Washington Post.
Ранее Трамп неоднократно делал резонансные заявления, в частности, называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» и поднимал вопрос о необходимости вернуть контроль над Панамским каналом, если условия его использования не изменятся.
Кроме того, он подчеркивал стратегическую важность Гренландии для США.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.
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Мария Моисеева