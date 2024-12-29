Западные СМИ ​сообщили, что цели Трампа по Гренландии связаны ​противодействием РФ

Суверенная политика премьера Словакии Роберта Фицо может вдохновить лидеров других стран и поможет вернуть здравый смысл в Европу. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя слова Фицо о том, что Украина заплатит за «западную авантюру» своей территорией и присутствием иностранных войск.