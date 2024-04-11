Байден: Исход украинского конфликта зависит от действий Конгресса США

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Конфликт на Украине закончится после выделения Киеву очередного пакета помощи. Поэтому исход противостояния напрямую зависит от действий американских конгрессменов.
Об этом заявил глава Белого дома Джозеф Байден. Американский президент уверен, что конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс утвердит выделение нового пакета помощи Киеву. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Байден заявил, что существует массовая поддержка Украины среди большинства демократов и республиканцев, поэтому вопрос о выделении помощи Киеву следует вынести на голосование немедленно. После этого конфликт закончится, резюмировал президент США.
После этого американский лидер проигнорировал неоднократно повторённый журналистами вопрос о том, есть ли у Соединённых Штатов конкретный план по прекращению боевых действий и установлению мира на Украине.
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Александр Бойцов