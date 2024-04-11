Радио1
Главная / Новости / Политика/ Байден: Исход украинского конфликта зависит от действий Конгресса США

Байден: Исход украинского конфликта зависит от действий Конгресса США

11 апреля 2024, 10:06
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Конфликт на Украине закончится после выделения Киеву очередного пакета помощи. Поэтому исход противостояния напрямую зависит от действий американских конгрессменов.


Об этом заявил глава Белого дома Джозеф Байден. Американский президент уверен, что конфликт на Украине закончится после того, как Конгресс утвердит выделение нового пакета помощи Киеву. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой Байден заявил, что существует массовая поддержка Украины среди большинства демократов и республиканцев, поэтому вопрос о выделении помощи Киеву следует вынести на голосование немедленно. После этого конфликт закончится, резюмировал президент США.

После этого американский лидер проигнорировал неоднократно повторённый журналистами вопрос о том, есть ли у Соединённых Штатов конкретный план по прекращению боевых действий и установлению мира на Украине.

Читайте также:

Байден скрыл реальную сумму, которую потратил на помощь Украине

Синьхуа: Джо Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Байден вновь и вновь продолжает оскорблять Путина
#сша
#конфликт
#президент
#голосование
#план
#поддержка
#джозеф байден
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Евросоюзе решение суда по Авену и Фридману назвали тревожным прецедентом
11 апреля 2024, 10:52

Фото: istockphoto/artJazz

В Евросоюзе считают, что решение Суда ЕС о снятии санкций с российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана создало тревожный прецедент. В дальнейшем он может способствовать оспариванию всего режима европейских санкций.
Об этом пишут обозреватели газеты The Financial Times. Издание напомнило, что в среду, 10 апреля, Европейский суд общей юрисдикции в среду постановил исключить российских предпринимателей Авена и Фридмана из санкционных списков ЕС. При этом в решении суда указано, что Совет ЕС обязан оплатить собственные издержки бизнесменов, связанные с расследованием и рассмотрением дела.

По мнению авторов публикации, такой прецедент открывает множеству связанных с Кремлём лиц путь к оспариванию режима европейских санкций. Чиновники Евросоюза и юридические эксперты посчитали этот прецедент очень тревожным, а решение суда стало для них неожиданностью, заключают авторы материала.

Читайте также:

Суд ЕС отменил персональные санкции против Петра Авена

Песков: Попавшие под санкции бизнесмены могут отстаивать свои права в суде

Евросоюз отменил санкции в отношении основателя «Яндекса»
#суд
#эксперты
#чиновники
#ес
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нецелесообразно»: Трамп отказал Зеленскому в визите на Украину
Die Zeit: Трамп отклонил приглашение Зеленского приехать с визитом на Украину
11 апреля 2024, 10:42

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в Киев, пишет издание Die Zeit.
Политик отказался посетить Украину, составившись на то, что в настоящее время не является главнокомандующим США, поэтому целесообразности в посещении страны в настоящий момент он не видит. Напомним, украинский президент неоднократно приглашал Трампа приехать в страну. Он даже заявлял, что готов отправиться с политиком на передовую и продемонстрировать ситуацию на фронте.

Прежде Дональд Трамп сделал заявление о том, что готов прекратить вооруженный конфликт на Украине в течение 24 часов. О этом он сообщил в рамках своей предвыборной кампании.

Читайте также:

Трамп в частной беседе заявил о своей способности завершить украинский конфликт

В США заявили, что Трамп не решит конфликт на Украине за 24 часа

Трамп заявил, что позвонил бы Путину по поводу теракта в «Крокусе»
#сша
#конфликт
#президент
#дональд трамп
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Писториус назвал главную угрозу для Германии
11 апреля 2024, 07:44

Фото: iStock/bluejayphoto

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил об угрозе остановки перевооружения бундесвера, пишет журнал Spiegel.
Как отметил Писториус, такая угроза может возникнуть, если военный бюджет страны на 2025 год не будет увеличен. Выступая на закрытой встрече с депутатами бундестага от Партии «зеленых», он заявил, что запланированных в следующем году на оборонный бюджет €52 млрд не хватит для дальнейшей модернизации германской армии.

По данным издания, Писториус в ходе предстоящих переговоров по бюджету с главой министерства финансов Кристианом Линднером хочет добиться значительного увеличения бюджета на следующий год.

Незадолго до этого глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург сообщил, что армии ФРГ нужно еще 600 тысяч резервистов для обеспечения безопасности государства от ЧС.

Читайте также:

Глава Минобороны ФРГ Писториус выступил против заморозки украинского конфликта

Bild am Sonntag: Писториус заявил о нехватке €6 млрд в военном бюджете Германии

Писториус считает призыв Макрона не трусить в вопросе помощи Украине бесполезным
#германия
#фрг
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд отказал Трампу в переносе заседаний по делу Дэниелс
11 апреля 2024, 07:15

Фото: сайт Кремля

Апелляционный суд Нью-Йорка снова отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа, пишет Associated Press.
Бывший президент Штатов просил отложить рассмотрение дела о выплате средств порноактрисе Сторми Дэниелс. Адвокаты настаивали, что следует дождаться решения Верховного суда об иммунитете от юридического преследования.

Так, в конце февраля Верховный суд сообщил, что рассмотрит ходатайство защиты Дональда Трампа о пересмотре решения аппеляцинного суда. Он заявлял об отсутствии у экс-президента иммунитета от юридического преследования.

Слушания начнутся 25 апреля.
Представители Трампа требуют отстранить от дела судью Хуана Мерчана и отменить несколько его решений. Защита считает, что судья превысил свои полномочия, отказавшись откладывать заседания до решения Верховного суда.

Читайте также:

Трамп в частной беседе заявил о своей способности завершить украинский конфликт

Экс-советник Болтон: Трамп не знает, как решить конфликт на Украине

Орбан: Трамп не будет давать деньги Украине, если выиграет президентские выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол заявил о проигрыше США в войне «до последнего украинца»
Антонов: Успехи РФ подтверждает проигрыш США в войне «до последнего украинца»
11 апреля 2024, 05:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что успехи России в зоне специальной военной операции (СВО) подтверждают поражение Вашингтона в войне «до последнего украинца», заявил дипломат в Telegram-канале дипмиссии.
Антонов пояснил, что Соединенным Штатам не удалось нанести России стратегическое поражение.

«Неудивительно, что в череде слушаний на Капитолии все чаще звучат требования объяснить простым гражданам: каким образом несущие смерть и страдания траты по 80 тысяч долларов в секунду помогают налогоплательщикам», – добавил он.

Ранее Селеста Уолландер, заместитель директора по вопросам международной безопасности Пентагона, призвала преподать России урок в контексте Крымского полуострова. В то же время она отметила, что соответствующие решения должна принимать Украина.

Читайте также:

В Совфеде прокомментировали заявление помощника главы Пентагона о Крыме

Посол Антонов назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России

Посол Антонов: Будет встреча с администрацией США для обсуждения отношений стран
#посол
#дипломат
#сша
#россия
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Совфеде прокомментировали заявление помощника главы Пентагона о Крыме
Сенатор Пушков: США осознают невозможность исключения Крыма из состава России
11 апреля 2024, 04:01

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американские чиновники признают, что исключить Крым из состава России невозможно. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Оно стало ответом на заявления помощника госсекретаря Пентагона по вопросам международной безопасности Селесты Уолландер о том, что полуостров должен быть возвращен Украине. Комментируя высказывания Уолландер, Пушков задался вопросом, как именно Вашингтон планирует это реализовать.

«Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать», – отметил он.

Депутат также оценил призыв Валландера преподать России «урок».
«Все идет к тому, что урок будет преподан самим Соединенным Штатам: не ставить перед собой недостижимые задачи, особенно имея дело с такой страной, как Россия», – предупредил он.

Ранее помощник министра обороны заявила, что «исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, жизненно необходимо, чтобы преподать президенту России Владимиру Путину урок». Однако, уточнила она, решение по Крыму должна принимать Украина.

Читайте также:

Стало известно о намерении Германии заказать 35 танков для усиления бригады в Литве

Зеленский раскритиковал США за медленную передачу вооружений

В Киеве заявили о новом способе экономии
#крым
#россия
#совет федерации
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский раскритиковал США за медленную передачу вооружений
Politico: Зеленский подверг критике США за медленную передачу ATCMS и F-16
11 апреля 2024, 03:34

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Соединенные Штаты за медленную передачу Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS, сообщает Politico со ссылкой на интервью медиахолдинг Axel Springer.
Украинский лидер расстроен тем, что так «быстро США разрешают украинским вооруженным силам использовать истребители F-16 и поставляемые американцами ракеты ATACMS»

Зеленский также выразил свое разочарование отказом канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

«Я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить», – посетовал украинский президент.

Ранее Зеленский сообщил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) относительного нового контрнаступления, а также попытки уничтожения Крымского моста. Он заявил, что армия планирует атаковать мосты и военные аэродромы с оружием.

Читайте также:

Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией

«Крепкий план»: Рогов высмеял слова Зеленского о новом контрнаступлении

Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост
#сша
#киев
#владимир зеленский
#помощь
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сийярто заявил об удивительном лицемерии лидеров ЕС в отношении Украины
10 апреля 2024, 23:30

Фото: iStock/rarrarorro

Лидеры многих стран Евросоюза демонстрируют удивительное лицемерие, говоря о конфликте на Украине и антироссийских санкциях. Об этом рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он напомнил, что выступает за мирные переговоры между Россией и Украиной и не поддерживает антироссийские санкции. При этом некоторые страны считают также, однако «выражают свою поддержку в sms-сообщениях», боясь делать это открыто.

«Это лицемерие сегодня, к сожалению, характеризует всю европейскую политику, особенно военную политику. Удивительное лицемерие проявляется в том, что все грозят кулаками русским, а когда мы отворачиваемся, то, упс, оказывается, что они уже наладили с ними какой-то бизнес», — сказал Сийярто.

Он также напомнил, что Венгрия — единственная страна НАТО, которая никогда не посылала Украине оружие. Кроме того, Сийярто подчеркнул, что украинский конфликт нельзя решить на поле боя ввиду невозможности победы над Россией, которая является ядерной державой. Украина же сможет продолжать борьбу только при поддержке стран Запада. В конце концов, по словам венгерского министра, дело дойдет до мирных переговоров.

Читайте также:

Сийярто: Венгрия не будет поставлять оружие Украине

Сийярто: Западные страны должны избежать конфликта с Россией

Сийярто намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи
#санкции
#дело
#бизнес
#форум
#конфликт
#оружие
#украина
#сочи
#страны
#венгрия
#нато
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главу Гагаузии подвергли допросу после возвращения из РФ
Главу Гагаузии Гуцул подвергли допросу и проверкам после возвращения из РФ
10 апреля 2024, 23:13

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Кишинев после визита в Россию и по прибытии в аэропорт была отправлена на допрос, сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».
Отмечается, что Гуцул вскоре была выпущена из зоны проверки документов и не была задержана сотрудниками полиции. Глава региона покинула аэропорт под аплодисменты встречавших ее людей.

Ранее Гуцул заявила, что силовики, прибывшие вместе с президентом Молдавии Майей Санду в столицу Гагаузии Комрат, ведут себя «как оккупанты».

Читайте также:

Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом

Гагаузия намерена выйти из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией

Глава Румынии Чолаку призвал к объединению с Молдавией
#молдова
#кишинёв
#аэропорт
#проверка
#президент
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф