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Байден вновь и вновь продолжает оскорблять Путина

РИА Новости: Президент США Байден опять оскорбил Путина, назвав того «мясником»
27 марта 2024, 04:13
Фото: официальный сайт Кремля

Фото: официальный сайт Кремля

Президент США Джо Байден, рассуждая о возможности привлечения дополнительных средств в Америку, вновь публично оскорбил президента России Владимира Путина, назвав того «мясником». Такое заявление лидер США сделал во время выступления в штате Северная Каролина.
«Благодаря этому мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — отметил президент Соединенных Штатов, предложив повысить налоги для американских миллиардеров.

Байден уже не в первый раз позволяет себе откровенно хамские высказывания в адрес своего российского коллеги. Так, 15 марта в ходе в ходе выступления по случаю Дня святого Патрика он назвал Владимира Путина «бандитом». А 21 февраля во время предвыборного мероприятия в Калифорнии, Байден заявил, что Вашингтону приходится постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина».


Ранее он и вовсе спровоцировал дипломатический скандал, назвав Путина «убийцей». Глава Российской Федерации же в ответ на это заявление пожелал Байдену здоровья и заявил, что оценивать людей — всё равно что смотреться в зеркало.


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#джозеф байден
#владимир путин
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#мероприятия
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Посольства предупредили о случаях запрета ЕС на ввоз из России личных вещей
27 марта 2024, 07:01

Фото: iStock/ artJazz

МИД России разослал в российские посольства предупреждения о запретительных мерах ЕС относительно ввоза из России личных вещей, а также въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве сообщили о поступающих обращениях от россиян в связи с вышеуказанными запретительными мерами ЕС.

В дипведомстве призвали россиян учитывать, что при пересечении границы они подпадают под иностранную юрисдикцию, что обязывает соблюдать законы страны посещения.

Ранее российский МИД сообщил о разработке обновлений рекомендаций для россиян по посещению недружественных стран с учетом «высоких рисков наступления соответствующих последствий».

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The Guardian: Дональд Трамп начал продавать Библии в рамках своей кампании
27 марта 2024, 06:16

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США и будущий кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании продает Библии совместно с Ли Гринвудом — кантри-певцом, музыка которого звучит на его митингах. Об этом сообщает издание The Guardian.
«Счастливой Страстной недели! Давайте заставим Америку снова молиться. <...> Религии и христианства больше всего не хватает в этой стране, и я искренне верю, что нам нужно вернуть их, и мы должны вернуть их быстро. Я думаю, это одна из самых больших проблем, которые у нас есть. Вот почему наша страна сходит с ума. Мы потеряли религию в нашей стране. Всем американцам нужна Библия в их доме, и у меня их много», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

Гринвуд, кантри-певец, чья фирменная мелодия звучит на митингах Трампа, предлагает Библии для продажи за $59.99 через веб-сайт GodBlessTheUSABible.com. На нём опубликована фотография Дональда Трампа, на которой он широко улыбается и держит Библию перед своим клубным галстуком в красно-белую полоску. На обложке Библии выбиты слова «Святая Библия» и «Боже, благослови США», а дизайн основан на флаге США.

«В последний раз, когда американский народ видел, как Дональд Трамп держал Библию, - сказала она, - это было для фотосессии после того, как он расправился со слезоточивым газом с американскими гражданами, протестующими против превосходства белой расы. <...> Это классический Дональд Трамп — мошенник, который провел свою жизнь, обманывая людей, и свое президентство, обманывая средний класс и снижая налоги для своих богатых друзей», — так прокомментировала эту историю Сарафина Читика, пресс-секретарь Национального комитета Демократической партии США и один из главных спикеров предвыборной кампании действующего президента Джо Байдена.

Примечательно, что Трамп и Байден уже набрали необходимое количество голосов делегатов на внутрипартийных выборах. Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее экс-президент США заявил, что он снова станет хозяином Белого дома, и уверен в победе на президентских выборах. Трамп также высказался о Байдене как о «серьезной угрозе для демократии».

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#религия
#выборы
#сша
#торговля
#дональд трамп
#джозеф байден
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Reuters: Израиль отозвал свою делегацию с переговоров по статусу сектора Газа
27 марта 2024, 05:15

Фото: iStock/ffikretow

Израиль отозвал своих переговорщиков из катарской Дохи после того, как счел посреднические переговоры о перемирии в Газе «зашедшими в тупик» из-за требований палестинских радикалов из ХАМАС. Об этом в разговоре с агентством Reuters сообщил во вторник высокопоставленный израильский чиновник, имя которого не разглашается.
Чиновник, близкий к руководителю разведки МОССАДА, возглавляющему переговоры, обвинил лидера ХАМАС в Газе Яхью Синвара в саботаже дипломатии «в рамках более широких усилий по разжиганию этой войны во время Рамадана».

«В создавшихся условиях, когда Синвар в туннеле окружен заложниками в качестве живого щита с едой и лекарствами, и когда дипломатическое давление оказывается на Израиль еще сильнее — он все еще мечтает объединить фронты», — отметил собеседник агентства.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил во вторник 26 марта, что ХАМАС выдвинул «бредовые» требования, которые лишь показывают, что палестинцы не заинтересованы в сделке. Между тем, в Тель-Авиве толпа из примерно 300 членов семей заложников и их сторонников собралась у здания штаба обороны Израиля, требуя заключения сделки по освобождению пленников. Некоторые заперлись в клетках в знак протеста, держа в руках плакаты с фотографиями своих близких.

Ранее воюющие стороны при посредничестве Катара и Египта активизировали переговоры о шестинедельной приостановке наступления Израиля в обмен на предлагаемое освобождение 40 из 130 заложников, все еще удерживаемых палестинской группировкой боевиков в Газе. Радикалы из ХАМАС стремились использовать любую сделку для прекращения боевых действий и вывода израильских войск. Официальный Тель-Авив же, напротив, полностью исключил это, заявив, что в конечном итоге возобновит усилия по демонтажу управления и военного потенциала ХАМАС.

Напомним, 7 октября палестинское движение ХАМАС вторглось на территорию Израиля, сломав пограничный барьер. В тот день были убиты около 1200 израильтян.

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#израиль
#переговоры
#палестина
#хамас
#катар
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Вучич заявил о грядущей и скорой угрозе национальным интересам Сербии
27 марта 2024, 04:31

Фото: сайт Кремля

Уже ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, предупредил в личных соцсетях президент страны Александр Вучич. При этом о какой именно угрозе идёт речь, он не уточнил.
«Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело», — написал сербский лидер.

Журналисты боснийской радиостанции Radio Sarajevo, увидев это, ранее предположили, что плохие новости связаны с возможным вступлением Косово в Совет Европы.

Напомним, что 2 февраля 2024 года сербский лидер запросил срочное заседание Совета безопасности ООН из-за действий властей частично признанного государства Косово, об этом стало известно из обращения президента.

Ранее сербская правительственная канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) сообщила об обысках и набегах силовиков на сербские органы самоуправления в республиках.По словам президента Сербии, в этих частично признанных государствах происходят этнические чистки сербского населения.

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#сербия
#президент
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США выступили против проведения Израилем операции в Рафахе
27 марта 2024, 00:07

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты выступили против проведения Израилем операции в палестинском Рафахе, пишут «Известия». На брифинге Госдепа пресс-секретарь американского внешнеполитического Мэтью Миллер заявил, что военные действия приведут не только к жертвам населения, но и изолируют Тель-Авив на международной арене.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин III н представил cвоему израильскому коллеге Йоаву Галланту альтернативу широкомасштабной военной операции в Рафахе.

Как сообщает американский телеканал PBS, предложение включает в себя, среди прочего, точные удары по лидерам ХАМАС, получение контроля над египетской границей, усиление гуманитарной помощи и предоставление гражданам возможности покинуть Рафах.

Напомним, что ранее американский президент заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Байден утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.

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#сша
#израиль
#палестина
#госдеп
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В США заявили, что НАТО планировало использовать террористов в борьбе с Россией
Джонс: НАТО планировало использовать террористов против России
26 марта 2024, 23:42

Фото: iStock/zabelin

Американский журналист Алекс Джонс заявил, что НАТО планировало использовать террористов, если Россия добьется успеха в конфликтах в Европе, сообщает телеканал RT.
По словам Джонса, план назывался «Операция "Гладио"».

«Согласно этому плану, если Россия начнет выигрывать в любом типе конфликта в Европе, [агентурные] сети, остающиеся у нее в тылу, будут устраивать теракты», — напомнил журналист.

Журналист отметил, что альянс пытается обвинить Россию в организации терактов, чтобы настроить мир против России.

Джонс заявил, что если альянс потерпит поражение в конфликте, он прибегнет к террористическим методам. В настоящее время Россия находится в состоянии войны с НАТО.

Ранее американская база на месторождении газа в Сирии подверглась атаке.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.

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#сша
#нато
#россия
#теракт
#террористы
#операция
#крокус сити холл
#сирия
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«Мать всех фейков»: Захарова ответила на слова о неверии в причастность Украины к теракту
Захарова: новость Bloomberg о роли Киева в теракте является матерью всех фейков
26 марта 2024, 21:28

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «матерью всех фейков» материал издания Bloomberg о якобы неверии в причастность Украины к теракту. Об этом дипломат написала в Телеграм-канале.
«Просто мать всех фейков», — заявила Захарова.
Она отметила, что крайне удачно совпало, что именно сегодня президент РФ Владимир Путин с утра находился «в окружении» Генпрокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом ГП, директора ФСБ Александра Бортникова, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, председателя Софеда Валентины Матвиенко и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Представитель дипведомства добавила, что Патрушев и Бортников дали интервью на тему вовлеченности в трагические события в «Крокус сити холле».

Ранее Захарова заявила, что любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, 182 пострадали.

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#владимир путин
#фсб
#террористы
#интервью
#дипломат
#захарова
#шойгу
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Ответственность за расстрел в «Крокусе» взял «Вилаят Хорасан»: цель и связь с Киевом
«Вилаят Хорасан»: что это за группировка и как относится к ИГИЛ
26 марта 2024, 19:59

Фото: istock / zabelin

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Подмосковье был совершен теракт. Группа вооруженных мужчин кавказской национальности ворвалась в здание и открыла огонь по зрителям, в числе которых были женщины и дети. О том, как с терактом связана группировка «Вилаят Хорасан»*, и почему ее лидеры поспешили заявить о причастности к расстрелу людей, расскажет редакция «Радио 1».

«Вилаят Хорасан»* заявил о причастности к трагедии в «Крокусе»


Вскоре после вооруженного нападения на беззащитных граждан в «Крокусе», ответственность за произошедшее на себя взял филиал «Вилаят Хорасан»*, относящийся к террористической организации «Исламское государство»**. О том, что лидеры движения заявили о причастности к массовому расстрелу людей, сообщил ряд зарубежных изданий.

На следующий день после теракта в Подмосковье, близкое к террористической группировке агентство Amaq опубликовало видеозапись, сделанную одним из нападавших. На ролике видно, как один из террористов в упор расстреливает безоружных людей и перерезает горло одному из раненых.
Также слышно, как террористы выкрикивают исламистские лозунги.

«Вилаят Хорасан»*: что это за группировка


Движение «Вилаят Хорасан»* образовалось в 2015 году. Группировка откололась от пакистанского отделения «Талибана»***, а впоследствии была вытеснена пакистанскими военными в соседний Афганистан.

Точная численность боевиков, входящих в группировку неизвестна, однако по некоторым данным, она не превышает 7000 человек. Движение является филиалом ИГИЛА*, совершает налеты и массовые убийства.

Главными врагами террористов «Вилаят Хорасан»* выступают талибы, с которыми они ведут вооруженную борьбу за власть над Афганистаном.

«Вилаят Хорасан»* и ИГИЛ** : связь с терактом в «Крокусе»


Когда вооруженная группа террористов ворвалась в здание «Крокус Сити Холла», она не стала выдвигать каких-либо требований и практически сразу стала убивать людей, именно это и было целью теракта.

Многие эксперты обратили внимание на то, что террористы из «Крокуса» действовали за вознаграждение. Позже один из задержанных признался, что организаторы преступления пообещали каждому участнику группировки 500 тысяч рублей. В этом основное их отличие от террористов ИГИЛа**, которые действуют из-за идеологических побуждений.

Еще одной несостыковкой стало то, что террористы пытались скрыться. Одного из преступников нашли на дереве. Члены ИГИЛа**, наоборот, зачастую осуществляют самоподрывы, приносят себя в жертву.

«Вилаят Хорасан»*: связь с Украиной


Исполнители нападения на подмосковный «Крокус» были задержаны за сотню километров от границы с Украиной, куда они стремительно направлялись. Президент России Владимир Путин также сообщал, что для террористов было «подготовлено окно» со стороны Украины для перехода границы. Позже эта информация была подтверждена ФСБ.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон полностью возложила ответственность за теракт в Подмосковье на ИГИЛ** и заявила, что Киев к этому не причастен.


«Вилаят Хорасан»*: связь с Афганистаном


Члены группировки преимущественно совершают теракты в Афганистане. Это связано с захватом власти талибами. Движение неоднократно совершало провокации, диверсии и массовые убийства людей. В 2021 году террорист-смертник подорвал себя в аэропорту в Кабуле. Количество погибших превысило 150 человек.

В 2022 году террористы устроили взрыв у российского посольства в афганской столице.

Какие еще теракты были


Кроме Афганистана, «Вилаят Хорасан»* бесчинствует в Кермане и на юго-востоке Ирана. Летом прошлого года филиал ИГИЛа** также брал ответственность за теракт в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе.

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* террористическая организация, запрещенная в России
** террористическая организация, запрещенная в России
*** террористическая организация, запрещенная в России
#подмосковье
#движение
#теракт
#взрыв
#террористы
#государство
#афганистан
#киев
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Киев назвал ожидаемую от Евросоюза сумму помощи на 2024 год
Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 млрд евро в этом году
26 марта 2024, 19:46

Фото: istock / Andrii Atanov

Киев рассчитывает получить в 2024 году от Евросоюза денежную помощь в размере 16 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.
«Помощь ЕС является одним из финансовых якорей нашего государства. Рассчитываем на получение 16 миллиардов евро в текущем году», — заявил глава правительства.
Он обратил внимание, что стабильное финансирование по-прежнему сохраняет свою важность для Украины. Шмыгаль добавил, что Киев «видит большой потенциал в замороженных российских активах».

Ранее издание Politico писала, что выделенные США в марте $300 млн для Украины были потрачены еще в ноябре. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#помощь
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#ес
#киев
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