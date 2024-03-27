Байден вновь и вновь продолжает оскорблять Путина

Фото: официальный сайт Кремля
Президент США Джо Байден, рассуждая о возможности привлечения дополнительных средств в Америку, вновь публично оскорбил президента России Владимира Путина, назвав того «мясником». Такое заявление лидер США сделал во время выступления в штате Северная Каролина.
«Благодаря этому мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — отметил президент Соединенных Штатов, предложив повысить налоги для американских миллиардеров.Байден уже не в первый раз позволяет себе откровенно хамские высказывания в адрес своего российского коллеги. Так, 15 марта в ходе в ходе выступления по случаю Дня святого Патрика он назвал Владимира Путина «бандитом». А 21 февраля во время предвыборного мероприятия в Калифорнии, Байден заявил, что Вашингтону приходится постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина».
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