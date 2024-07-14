Байден молится о выздоровлении раненого при покушении Трампа

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент США Джо Байден осудил покушение на экс-главу государства Дональда Трампа и заявил, что молится о его выздоровлении.
Кроме того, Байден призвал всех американцев осудить произошедшее.
Глава государства в скором времени выступит перед нацией со специальным обращением в связи с покушением на Трампа.
Ранее сообщалось, что на Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл несколько выстрелов, которые заставили политика остановить выступление. После этого Трампа с окровавленным ухом вывели со сцены. Спустя некоторое время о случившемся сообщили Байдену.
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Глава государства в скором времени выступит перед нацией со специальным обращением в связи с покушением на Трампа.
Ранее сообщалось, что на Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл несколько выстрелов, которые заставили политика остановить выступление. После этого Трампа с окровавленным ухом вывели со сцены. Спустя некоторое время о случившемся сообщили Байдену.
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Анастасия Чинкова