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Байден молится о выздоровлении раненого при покушении Трампа

Байден осудил покушение на Трампа и молится о его выздоровлении
14 июля 2024, 03:13
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден осудил покушение на экс-главу государства Дональда Трампа и заявил, что молится о его выздоровлении.
Кроме того, Байден призвал всех американцев осудить произошедшее.

Глава государства в скором времени выступит перед нацией со специальным обращением в связи с покушением на Трампа.



Ранее сообщалось, что на Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл несколько выстрелов, которые заставили политика остановить выступление. После этого Трампа с окровавленным ухом вывели со сцены. Спустя некоторое время о случившемся сообщили Байдену.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#стрельба
#митинг
Кеннеди-младший призвал американцев объединиться в молитве за Трампа
14 июля 2024, 03:21

Фото: iStock/imdm

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший опубликовал пост в соцсети Х, в котором призвал американцев объединиться в молитве за американского экс-главу Дональда Трампа.
Он написал, что настало время, когда каждый американец, любящий свою страну, должен «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве» за Трампа и членов его семьи.

Ранее сообщалось, что неизвестный произвёл несколько выстрелов в ходе выступления Трампа перед избирателями в штате Пенсильвания. Одна из пуль ранила Трампа, которого с окровавленным ухом вывели со сцены. В результате стрелка ликвидировали.

Президент США Джо Байден осудил произошедшее и заявил, что молится о выздоровлении Трампа.

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#дональд трамп
#стрельба
#сша
#митинг
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Байден выступит со специальным обращением после покушения на Трампа
Байден выступит со специальным обращением после стрельбы на митинге Трампа
14 июля 2024, 02:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден выступит со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети Х написал конгрессмен Чип Рой.
Он сообщил, что Байден в скором времени обратится к нации в связи со случившимся.

Ранее сообщалось, что на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в городе Батлер (штат Пенсильвания). Политику пришлось прервать свою речь из-за внезапно раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что его ранили в ухо. Сразу же после этого со сцены его увели сотрудники личной охраны. Трампа доставили в больницу, где он проходит необходимые обследования.

Позднее о произошедшем уведомили президента США Джо Байдена.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#политика
#сша
#стрельба
#митинг
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Лукашенко заявил, что Белоруссия не враг для Украины
Лукашенко: Белоруссия не враг для Украины, нужен диалог для избежания эскалации
14 июля 2024, 02:17

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не враг для Украины, поэтому нужен диалог для предотвращения эскалации. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.
Политик подчеркнул, что уже много раз говорил об отсутствии вражеского настроя по отношению к украинцам. По его словам, это такой же народ, поэтому следует как можно быстрее договариваться, чтобы избежать эскалации.

Лукашенко добавил, что последние события на украинско-белорусской границе показали, что всегда обо всём можно договориться.

Ранее белорусские власти сообщали об активизации украинских военных у границы с Белоруссией. На фоне такой активности Минск принял решение по усилению границы. Днём ранее Лукашенко сообщил, что поручил отвести белорусские войска от границы в ответ на аналогичное решение киевских властей.

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#белоруссия
#украина
#политика
#александр лукашенко
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Стало известно, знал ли Байден о готовящемся покушении на Трампа
Байден заявил, что не получал сведений о предполагаемом покушении на Трампа
14 июля 2024, 02:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден заявил, что не получал сведений о готовящемся покушении на Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что покушение было совершено на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его выступления перед избирателями в городе Батлер в штате Пенсильвания. На опубликованных кадрах видно, как в ходе речи политика раздаются выстрелы. После этого Трампа с окровавленным ухом уводят сотрудники его личной охраны. Стрелка пока не задержали. Все детали произошедшего уточняются.

Отвечая на вопрос журналистов о случившемся нападении, Байден заявил, что заранее не получал сведений о готовящейся стрельбе по политику.

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ФБР отказалось комментировать покушение на Трампа

Агенты секретной службы увели Трампа после стрельбы – полное видео покушения
#джозеф байден
#дональд трамп
#стрельба
#политика
#пострадавший
#сша
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ФБР отказалось комментировать покушение на Трампа
ФБР перенаправило запрос о стрельбе на митинге Трампа в Секретную службу США
14 июля 2024, 01:51

Фото: iStock/domoyega

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать инцидент со стрельбой во время выступления кандидата в президенты Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Соответствующий запрос направило РИА Новости.
В ответ на это ФБР перенаправило российских журналистов в Секретную службу США.

Ранее сообщалось, что Трамп был вынужден прервать выступление перед избирателями в городе Батлере (штат Пенсильвания) из-за раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что после этого политика с окровавленным ухом уводят сотрудники охраны. Детали произошедшего в настоящее время выясняются.

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Агенты секретной службы увели Трампа после стрельбы – полное видео покушения

Байден припугнул сторонников последствиями победы Трампа на предстоящих выборах
#дональд трамп
#политика
#сша
#стрельба
#выборы
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Прогрессивные конгрессмены задали жёсткие вопросы Байдену
СРС: прогрессивные конгрессмены задали жёсткие вопросы Джо Байдену
14 июля 2024, 01:38

Фото: сайт Кремля

Представители Прогрессивного кокуса Конгресса США (CPC) в дистанционном формате встретились с американским президентом Джо Байденом. Об итогах встречи в соцсети X рассказала член Палаты представителей Прамила Джаяпал.
По её словам, Байдену были прямо изложены все опасения по поводу его возможной победы на предстоящих президентских выборах, а также заданы жёсткие вопросы по поводу дальнейших перспектив.

Она подчеркнула, что СРС ценит готовность президента даль обоснованные ответы и развеять все опасения членов кокуса.

В результате разговора конгрессмены заверили Байдена, что готовы сотрудничать с ним для победы над конкурентом Дональдом Трампом.

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#джозеф байден
#конгресс сша
#политика
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Нетаньяху раскрыл, когда завершится конфликт Израиля и Палестины
Нетаньяху: Израиль не закончит конфликт в Газе, пока не уничтожит ХАМАС
14 июля 2024, 01:00

Фото: iStock/Racide

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не завершится, пока не будут полностью разбиты все вооружённые отряды радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он заявил, что многие спрашивают о сроках завершения вооружённого конфликта. Ответ на это один, подчеркнул Нетаньяху, – это произойдёт, когда будут достигнуты все цели и уничтожено ХАМАС.

Целями, по словам премьер-министра Израиля, являются полное уничтожение палестинского движения и обеспечение безопасности для жителей Израиля. Также для полной победы необходимо возвращение израильтян с юга и севера в их дома.

Отметим, что выступление Нетаньяху было приурочено к операции ЦАХАЛ в секторе Газа, которая нацелена на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.

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#израиль
#палестина
#цахал
#хамас
#биньямин нетаньяху
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Замглавы Госдепа: США намерены укрепить сотрудничество с правительством Армении
14 июля 2024, 00:49

Фото: iStock/sorsillo

Вашингтон намерен укрепить сотрудничество с правительством Армении, заявила заместитель главы Госдепа США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея в своих соцсетях.
«Надеемся на укрепление сотрудничества с правительством и партнерами из гражданского общества в целях продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы», — написала Зея.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, посчитал важным последовательно развивать сотрудничество с Вашингтоном и обратил внимание на постоянную поддержку США реализации реформ в республике – в сферах правосудия, полиции и госуправления.

Ранее сообщалось, что с 15 по 24 июля в Армении пройдут учения Eagle Partner с участием армянских и американских военных. Заявлялось, что в учениях примут участие военные миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса, а цель учений заключается в повышении уровня слаженности войск, боеготовности армянских солдат и обмен передовым опытом.

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В Италии высказались о войне с Россией

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Песков: России хватит потенциала для сдерживания дальнобойных ракет США в Европе
#сша
#военные
#сотрудничество
#министр
#армения
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В Италии высказались о войне с Россией
Таяни: Италия и НАТО не собираются воевать с Россией
14 июля 2024, 00:36

Фото: iStock/okfoto

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что ни его страна, ни блок НАТО не собираются вступать в боевые действия с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала Rete4,.
Он подчеркнул, что не верит в то, что столицы европейских государств находятся под угрозой и могут оказаться под ударом.

По словам Таяни, оружие Италии и стран НАТО не будет использовано для нанесения ударов по территории России.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что заявления российских властей кажутся ему пропагандой, цель которой показать, что Россия не боится западные государства.

Ранее в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у России есть потенциал для сдерживания американских дальнобойных ракет в Европе.

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#италия
#нато
#россия
#конфликт
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