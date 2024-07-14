Байден выступит со специальным обращением после покушения на Трампа

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден выступит со специальным обращением в связи со стрельбой на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети Х написал конгрессмен Чип Рой.
Он сообщил, что Байден в скором времени обратится к нации в связи со случившимся.
Ранее сообщалось, что на бывшего президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в городе Батлер (штат Пенсильвания). Политику пришлось прервать свою речь из-за внезапно раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что его ранили в ухо. Сразу же после этого со сцены его увели сотрудники личной охраны. Трампа доставили в больницу, где он проходит необходимые обследования.
Позднее о произошедшем уведомили президента США Джо Байдена.
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