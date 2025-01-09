Байден может объявить о новых санкциях против России до конца недели

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Президент США Джо Байден, покидающий свой пост в конце января, может объявить о введении новых антироссийских санкциях на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что перед тем, как пост главы государства займёт победивший на выборах Дональд Трамп, Байден объявит о новых санкциях против экономики России в рамках мер по поддержке военный усилий Украины против РФ.
В настоящее время подробной информации о санкциях пока нет, однако помощники Байдена докладывают команде Трампа о всех предпринимаемых ими шагах.
В России неоднократно заявляли, что страна справляется с оказываемым Западом санкционный давлением. В самих западных странах отмечали, что антироссийские санкции неэффективны и негативно сказываются на экономиках их государств.
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В настоящее время подробной информации о санкциях пока нет, однако помощники Байдена докладывают команде Трампа о всех предпринимаемых ими шагах.
В России неоднократно заявляли, что страна справляется с оказываемым Западом санкционный давлением. В самих западных странах отмечали, что антироссийские санкции неэффективны и негативно сказываются на экономиках их государств.
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Анастасия Чинкова