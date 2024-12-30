Журналист Боуз: санкции помогли России в развитии

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Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что санкции только помогли России в развитии. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Может быть, если кто-то введет санкции против США, они займутся системой нью-йоркского метро?» — поделился Боуз.
Свое высказывание журналист объяснил тем, что несмотря на санкции, в Москве развивается метрополитен. В подтверждение Боуз поделился схемой метро за 2014 год и за 2024. В отличии от первого снимка, на втором имеются новые станции, ветки, МЦД, МЦК, БКЛ.
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Иван Мусатов