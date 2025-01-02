В США сделали неожиданную оценку влияния санкций на рубль

Фото: iStock/Irina Tiumentseva
Старые прогнозы о разрушительном эффекте санкций на российскую экономику не оправдались, заявила американская газета New York Times.
По данным издания, ожидания о том, что ограничения окончательно подорвут экономику России или превратят рубль в «руины», оказались ошибочными.
В статье отмечается, что Россия смогла минимизировать воздействие санкций благодаря активной торговле с Китаем и Индией, которые продолжают закупать российскую нефть. Дополнительно Москва нашла способы обхода ограничений и укрепила сотрудничество с другими странами.
NYT отмечает, что желание Дональда Трампа в такой ситуации «минимизировать санкции» вызывает беспокойство у жителей США, которые выступают в поддержку Украины.
Однако известно, что курс рубля к доллару США снизился в 2024 году почти на 11%. В конце года ситуация ухудшилась на фоне санкций, направленных против десятков российских банков.
Читайте также:
Трамп назвал главную катастрофу США
На Западе оценили цены на газ в Европе после прекращения поставок из России
«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню
«Сделанные в первые месяцы войны прогнозы о том, что экономические ограничения вскоре подорвут режим президента Владимира Путина или превратят рубль в «руины», не оправдались», — говорится в материале.
В статье отмечается, что Россия смогла минимизировать воздействие санкций благодаря активной торговле с Китаем и Индией, которые продолжают закупать российскую нефть. Дополнительно Москва нашла способы обхода ограничений и укрепила сотрудничество с другими странами.
NYT отмечает, что желание Дональда Трампа в такой ситуации «минимизировать санкции» вызывает беспокойство у жителей США, которые выступают в поддержку Украины.
Однако известно, что курс рубля к доллару США снизился в 2024 году почти на 11%. В конце года ситуация ухудшилась на фоне санкций, направленных против десятков российских банков.
Читайте также:
Трамп назвал главную катастрофу США
На Западе оценили цены на газ в Европе после прекращения поставок из России
«Секс-рабыни по семейной связи»: Родители принуждали к оргиям четырех дочек по 9 раз на дню
Мария Моисеева