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Байден может отозвать свою кандидатуру на переизбрание

Politico: кандидат в президенты США заявил, что Байден отзовет своё выдвижение
15 декабря 2023, 15:05
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Независимый кандидат в президенты США Корнэл Уэст предположил, что действующий президент США Джо Байден может отозвать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году из-за всеобщей критики. Об этом сообщает издание Politico.
Уточняется, что Байден может повторить путь бывшего президента президент Линдона Джонсона, когда он шокировал нацию в 1968 году. По словам Уэста, Байден не сможет справится с растущей критикой, которая звучит в адрес американского лидера практически во всех сферах.

«Я просто говорю, что не исключаю такую возможность, учитывая нестабильность ситуации. У него закончился бензин», - заключил Уэст.


Ранее Байден заявил, что республиканцы, инициирующие расследование в рамках процедуры импичмента против него, используют ложь и нападают на него. Глава государства выразил разочарование действиями представителей Республиканской партии, отметив, что они фокусируются на политических интригах, вместо решения реальных проблем, стоящих перед страной.

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#бензин
#президент
#расследование
#байден
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Украина получит свыше миллиарда долларов от Всемирного банка
Шмыгаль: Всемирный банк отправит Киеву 1,34 миллиардов долларов
15 декабря 2023, 15:39

Фото: iStock/Andrii Atanov

Всемирный банк выделит Украине 1,34 миллиарда долларов для выплаты пенсий и зарплат гражданам. Об этом в своём Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Он отметил, что деньги пойдут на выплату пенсий, зарплат, поддержку беженцев и прочие расходы госбюджета, стоящие в приоритете. 

По словам премьера, большую часть средств (1,086 миллиарда долларов) направило правительство Японии. Остальная сумма поступила от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины. 

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявлял, что Украина крайне зависима от поддержки извне, поэтому постоянно рассчитывает на финансирование со стороны Запада. 

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#украина
#финансирование
#банк
#деньги
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Политолог Орлов объяснил чувством вины принятие ЕС антироссийских санкций
15 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/designer491

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что поддержка и принятие антироссийских санкций вызваны чувством вины некоторых европейских парламентариев и политиков за ложные обещания, которые они дали Украине о скором вступление в Евросоюз.
«Отсюда заявления в поддержку Украины и желание ужесточить ответственность за несоблюдение антироссийских санкций, что является не чем иным, как попыткой оказать моральную поддержку киевскому режиму в тот момент, когда фокус внимания всего мира направлен на Ближний Восток», — отметил в беседе с RT Орлов.

До этого депутат парламента Швеции Томас Энерот призвал усилить контроль за соблюдением санкций против России, поскольку в шведском надзоре за их исполнением есть недостатки.

А директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский высказал мнение о том, что такое санкционное давление на Россию, которое обычно не применяют в отношении стран, которые также участвуют в локальных конфликтах по всему миру, вызвано тем, что конфликт на Украине вызвал у США и их союзников некий экзистенциальный кризис. По его мнению, Запад не шёл на переговоры с Москвой и не верил, что Россия способна оказать какое-либо сопротивление его политике.

«Кто ввёл санкции против России? США и 27 стран ЕС. Плюс ещё десяток прозападных государств: Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия… Всё. Ведь остальные из более чем 200 стран никаких мер против нас не принимали», — добавил в беседе с «Царьградом» Биричевский.

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#россия
#санкции
#конфликт
#ес
#запад
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Шведский депутат Энерот призвал усилить контроль за антироссийскими санкциями
15 декабря 2023, 15:00

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Депутат парламента Швеции Томас Энерот призвал усилить контроль за соблюдением санкций против России, поскольку в шведском надзоре за их исполнением есть недостатки.
Он пояснил, что сейчас ответственность за контролем над соблюдением ограничений разделена между несколькими государственными структурами, а возможности по расследованию правонарушений здесь у правоохранительных органов «крайне малы». По его мнению, для усиления контроля в этой сфере можно назначить отдельный ответственный орган, увеличить ресурсы и повысить уровень осведомлённости шведского бизнеса.

«Намерен ли министр предпринять какие-либо новые инициативы по обеспечению соблюдения антироссийских санкций? <…> К сожалению, ведение этой деятельности в Швеции выглядит не столь успешным», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы МИД страны Тобиасу Билльстрёму.

Ранее страны ЕС согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, а Австрия, ранее выступавшая против их принятия, не принимала участия в согласовании.

«Нехаммер <…> не присутствовал в зале, когда лидеры одобрили ограничительные меры», — приводят argumenti.ru соответветсвующую публикацию РИА Новости.

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#санкции
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#ес
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Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до ЛНР и ДНР
15 декабря 2023, 14:55

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Высокоскоростные магистрали до Луганска и Донецка будут построены в будущем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе IV Железнодорожного съезда.
Предполагается, что железнодорожные магистрали будут проходить через регионы, в которых проживают 111 миллионов человек, или 80% населения России.

Также глава государства подчеркнул, что уже наступил момент для начала строительства высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Будущий вокзал расположится около станции московского метрополитена «Рижская».

Кроме того, ранее Путин заявлял, что будут построены новые высокоскоростные магистрали в южном направлении, а именно, ведущие в Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Ростовскую область. 

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#железная дорога
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Бориса Аубакирова избрали главой Жуковского
15 декабря 2023, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Борис Аубакиров стал главой городского округа Жуковский. Как сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области, на этот пост его избрали муниципальные депутаты.
«Сегодня в Жуковском состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение», – говорится в сообщении.
Ранее должность главы Жуковского занимал Юрий Прохоров, однако 6 декабря он сложил полномочия в связи с истечением пятилетнего срока. 
 
Аубакиров родился в Жуковском, четыре года работал на посту первого замглавы администрации городского округа. Затем был заместителем главы Раменского района. 
 
Также занимал должность руководителя департамента по социально-экономическим вопросам в аппарате полпреда президента России в Центральном федеральном округе. В сентябре 2019 года был избран председателем Совета депутатов города Жуковский.
 
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#жуковский
#депутаты
#подмосковье
#московская область
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Песков выразил сожаление из-за испортившихся отношений с Финляндией
Песков: оборонное соглашение Финляндии и США представит угрозу для России
15 декабря 2023, 14:43

Фото: iStock/Ruma Aktar

Россия сожалеет, что начали появляться угрозы со стороны Финляндии, с которой раньше были прекрасные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее правительство Финляндии приняло решение подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере с США 18 декабря. Вместе с тем, государство даст доступ к 15 военным базам, на которых разместятся американские военные. 

Комментируя это решение Песков отметил, что подписание соглашения усилит напряжённость между Россией и Финляндией. 

Песков подчеркнул, что раньше, ещё до вхождения Финляндии в НАТО, отношения с российской стороной оценивались как положительные, не было ущемления интересов, претензий и проблем. Сейчас ситуация изменилась в худшею сторону, и Россия наблюдает угрозу со стороны соседнего государства. 

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#финляндия
#россия
#сша
#дмитрий песков
#соглашение
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Володин заявил, что КПРФ несёт ответственность за цены на яйца
Володин: фракция КПРФ является ответственной за цены на яйца
15 декабря 2023, 14:29

Фото: iStock/ra3rn

Фракция КПРФ несёт ответственность за стоимость яиц. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, это связано с тем, что комитет Госдумы по аграрным вопросам возглавляет депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин. 

Также Володин отметил, что отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимости потребительской корзины будут три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и по производству. 

В заключение спикер ГД добавил, что в настоящее время в стране «с яйцами всё нормально», однако в случае необходимости будут приниматься необходимые решения. 

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#вячеслав володин
#госдума
#кпрф
#яйца
#цены
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Песков предположил, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС
Песков: переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться на годы
15 декабря 2023, 13:56

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут длиться несколько лет и даже десятилетий. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение. 

По словам Пескова, этот процесс может затянуться надолго.

Еврокомиссия ещё 8 ноября рекомендовала перейти к переговорам о вступлении стран в Евросоюз. Предложение было выдвинуто в связи с выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких согласованных условий. Однако против начала переговорного процесса выступила Венгрия, которая настаивала на возвращении к рассмотрению вступления Украины через 5-10 лет, когда будет выработана новая стратегия отношений с государством. 

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#украина
#молдова
#евросоюз
#переговоры
#дмитрий песков
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Лидер КПРФ планирует предложить ряд проектов на встрече с Путиным
Зюганов на встрече с Путиным планирует предложить ряд проектов
15 декабря 2023, 13:49

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным хочет предложить несколько проектов, которые бы вывели Россию в «авангард мирового человечества. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я сегодня на встрече с президентом предложу целый ряд проектов, которые вывели нашу тысячелетнюю державу в авангард всего мирового человечества <...> это то, что делает нас людьми», — заявил Зюганов.
Встреча лидеров всех фракций Государственной Думы с главой РФ пройдут сегодня. 

Ранее Геннадий Зюганов рассказал, как консультировал российского президента по выборам на даче Сталина. Он сказал, что беседа шла «почти целый день». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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