Байден может отозвать свою кандидатуру на переизбрание

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Независимый кандидат в президенты США Корнэл Уэст предположил, что действующий президент США Джо Байден может отозвать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году из-за всеобщей критики. Об этом сообщает издание Politico.
Уточняется, что Байден может повторить путь бывшего президента президент Линдона Джонсона, когда он шокировал нацию в 1968 году. По словам Уэста, Байден не сможет справится с растущей критикой, которая звучит в адрес американского лидера практически во всех сферах.
Ранее Байден заявил, что республиканцы, инициирующие расследование в рамках процедуры импичмента против него, используют ложь и нападают на него. Глава государства выразил разочарование действиями представителей Республиканской партии, отметив, что они фокусируются на политических интригах, вместо решения реальных проблем, стоящих перед страной.
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«Я просто говорю, что не исключаю такую возможность, учитывая нестабильность ситуации. У него закончился бензин», - заключил Уэст.
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Элина Позднякова