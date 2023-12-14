Радио1
Главная / Новости / Политика/ Обнародованы доказательства получения семьей Байдена денег от иностранцев

Обнародованы доказательства получения семьей Байдена денег от иностранцев

Джонсон заявил о наличии доказательств получения Байденами денег от иностранцев
14 декабря 2023, 03:27
Фото: The White House

Фото: The White House

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что показания свидетелей и разные документы, обнаруженные в ходе расследования, свидетельствуют о получении семьей президента США Джо Байдена миллионов долларов от иностранных источников.
По его словам, имеются выписки из банков, указывающие на значительные суммы, поступившие на счета Байденов от иностранных акторов, передает РИА Новости.

Джонсон отметил, что свидетели сообщали о множестве случаев взаимодействия президента с клиентами, представляющими интересы его семьи за границей. Он также подчеркнул, что Белый дом регулярно создает путаницу и мешает проведению расследования.


При принятии резолюции о дальнейшем расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену, Джонсон отметил, что это важный шаг, даже с учетом отсутствия предвзятости у конгрессменов в отношении действующего президента США. Он утверждает, что факты, обнаруженные в ходе расследования, нельзя игнорировать, и решение палаты представителей ставит их в сильную позицию.

Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.

Читайте также:

Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

«Россконгресс» рассказал о динамике доли иностранных инвестиций в госдолге США

Байден: Возможности США помогать Украине стремительно заканчиваются
#сша
#наркотики
#дом
#семьи
#услуги
#новости
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
14 декабря 2023, 03:34
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский покинул США без дополнительной финансовой помощи. Об этом он написал в соцсети X.

«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено!», — говорится в публикации.

​Кроме того, политик напомнил об отчаянном шаге украинского лидера 

Филиппо также напомнил об отчаянном шаге Зеленского, который назвал "марионетками" президента России Владимира Путина тех, кто отказывается финансировать Украину. По мнению политика, Франция также должна прекратить поддерживать киевский режим.
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WP: Генерал Милли рассмеялся в ответ на призыв Залужного передать Украине F-16
14 декабря 2023, 02:55

Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся в ответ на требование главкома ВС Украины Валерия Залужного о передаче Киеву истребителей F-16. Об этом пишет Washington Post.
В публикации говорится, что это произошло в апреле 2023 года в ходе разговора Милли и Залужного после утечки секретных материалов Пентагона. По информации издания, главком ВСУ тогда заверил своего собеседника, что утечка станет полезной для Украины.

«Как же так?», — спросил Милли. «Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких, как можно скорее», — говорится в публикации.

Читайте также:

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Украине предсказали худшие времена

Песков оценил положение ВСУ на фронте
#сша
#всу
#украина
#истребитель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена
Палата представителей одобрила резолюцию о расследовании по импичменту Байдена
14 декабря 2023, 02:25

Whitehouse.gov

Палата представителей Конгресса США проголосовала за продолжение расследования в отношении президента Джо Байдена по делу об импичменте. Голосование транслировалось на официальном сайте палаты.
Решение о дальнейшем расследовании было поддержано всеми республиканцами в палате — 221 человеком. В то же время все 212 демократов проголосовали против принятия этой резолюции.

Принятый документ, предложенный республиканцами, призывает комитеты палаты по надзору, финансовым вопросам и юридическому аспекту продолжить текущее расследование, касающееся вопроса, достаточно ли оснований для начала импичмента действующего президента.

Одобрение резолюции расширяет возможности вызова различных лиц в Конгресс для дачи показаний; их отсутствие может рассматриваться как неуважение к властям и иметь юридические последствия.

Импичмент был инициирован после подозрений в том, что Байден мог получать выгоду от коммерческих операций своего сына Хантера.

Читайте также:

В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Медведев прокомментировал новые заявления Байдена по Украине

Названа главная причина печали Байдена
#сша
#дачи
#расследование
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле рассказали о жертвующем своим сном ради работы Путине
Пресс-секретарь Песков: Путин часто жертвует своим сном ради рабочей программы
14 декабря 2023, 01:28

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин часто отказывается от сна ради работы, особенно это касается международных поездок и внутренних поездок по стране. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«Когда он готовится к таким масштабным событиям, ему приходится жертвовать сном. Он действительно предан работе, включая обращения граждан, и очень серьезно относится к подготовке», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, упоминая о его подготовке к совместной прямой линии и пресс-конференции.
Ранее Песков рассказал о темах, которые больше всего интересуют россиян перед прямой линией с Путиным. По его словам, основное внимание жителей страны привлекает тема специальной военной операции. На втором месте по популярности — вопросы, связанные с социальной сферой.

Читайте также:

Песков высказался о военном потенциале России и Украины

Украине предсказали худшие времена

Песков: Палестинцы должны получить свое государство
#обращения
#страны
#операции
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США назвали оставшуюся для помощи Украине сумму
В Белом доме заявили, что у США осталось на помощь Украине около $1 млрд
14 декабря 2023, 00:32

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о том, что у администрации США остается около одного миллиарда долларов для помощи Украине, передает ТАСС.
По ее словам, 96 процентов этой суммы уже были использованы Пентагоном, а оставшиеся 4 процента будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конце декабря.

«Когда наши ресурсы на замещение закончатся, мы не сможем поддерживать наши собственные резервы вооружений или заменять то, что поставляем Украине. Это то, что находится под угрозой», — отметила она.
В настоящее время Конгресс рассматривает законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, и более половины этой суммы предполагается для Украины. Тем не менее, законодатели пока не приступили к конкретной работе над этим документом. Республиканская оппозиция настаивает на том, чтобы Белый дом обращал больше внимания на южную границу США, а не на Украину.

Читайте также:

WP: советники рекомендовали Зеленскому не делиться секретными данными с Байденом

«Киев рискует проиграть»: внезапно прозвучал потенциальный финал конфликта на Украине

WP: Американского генерала Милли рассмешила просьба Залужного о поставках F-16
#сша
#дом
#законопроект
#всу
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Палестинцы должны получить свое государство
14 декабря 2023, 00:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что палестинцы должны получить свое государство, и урегулирования ближневосточного конфликта без этого невозможно.
«Каким будет решение? Очевидно, что палестинцы должны получить свое государство. Они должны получить свое государство так, как это было решено Советом Безопасности. Без этого урегулирования быть не может», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что перед этим всем стоит задуматься о способах решения гуманитарной проблемы в секторе Газа.

Читайте также:

Песков рассказал о начале работы предвыборной кампании

Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным

Песков оценил положение ВСУ на фронте
#россия
#государство
#песков
#палестина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков рассказал о начале работы предвыборной кампании
Песков: график предвыборной президентской кампании определяет ЦИК
14 декабря 2023, 00:09

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков передал в Центральную избирательную комиссию вопрос журналистов о времени старта предвыборной кампании.
Он подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что все процедуры для выдвижения кандидатуры Путина на выборах президента в 2024 году будут выполнены.

«Я бы предпочел не комментировать это сейчас, так как это скорее вопрос к ЦИК. Они определяют график, и они будут информировать журналистов об этом графике», — отметил Песков.
Он также добавил, что в настоящее время инициативная группа уже проводит «определенные действия», и планируется «крупномасштабное мероприятие по подаче кандидатуры Путина».

Читайте также:

Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным

Песков оценил положение ВСУ на фронте

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина
#россия
#цик
#график
#интервью
#всу
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным
Два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным поступило от россиян
14 декабря 2023, 00:01

Фото: сайт Кремля

Более двух миллиона вопросов поступило от россиян к «Итогам года с Владимиром Путиным», передает телеканал «Россия 24».
Точно число вопросов составило 2 061 772.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о подготовке Владимира Путина к подведению итогов года в прямом эфире. Глава государства провел детальное совещание в рамках подготовки к прямой линии.

Прямая линия с президентом России намечена на четверг, 14 декабря.

Читайте также:

Песков оценил положение ВСУ на фронте

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

Путин поздравил Совфед с 30-летием
#совещание
#дмитрий песков
#прямая линия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков оценил положение ВСУ на фронте
Песков заявил, что ВСУ стремительно теряют свои позиции на поле боя
13 декабря 2023, 23:57

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил о стремительной потере позиций Вооруженными силами Украины на поле боя. Он отметил, что это неминуемый процесс.
«Нет никакой победы на поле боя. Более того, украинские вооруженные силы стремительно утрачивают свои позиции», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США завершился неудачно. Несмотря на запросы о дополнительном финансировании для Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.

Читайте также:

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

В Кремле назвали самые часто задаваемые вопросы для прямой линии с Путиным

В Кремле заявили о влиянии провалов Киева на авторитет украинских властей
#сша
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф