Фото: The White House
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что показания свидетелей и разные документы, обнаруженные в ходе расследования, свидетельствуют о получении семьей президента США Джо Байдена миллионов долларов от иностранных источников.
По его словам, имеются выписки из банков, указывающие на значительные суммы, поступившие на счета Байденов от иностранных акторов, передает РИА Новости.
Джонсон отметил, что свидетели сообщали о множестве случаев взаимодействия президента с клиентами, представляющими интересы его семьи за границей. Он также подчеркнул, что Белый дом регулярно создает путаницу и мешает проведению расследования.
При принятии резолюции о дальнейшем расследовании в рамках процедуры импичмента Байдену, Джонсон отметил, что это важный шаг, даже с учетом отсутствия предвзятости у конгрессменов в отношении действующего президента США. Он утверждает, что факты, обнаруженные в ходе расследования, нельзя игнорировать, и решение палаты представителей ставит их в сильную позицию.
Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.
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Джонсон отметил, что свидетели сообщали о множестве случаев взаимодействия президента с клиентами, представляющими интересы его семьи за границей. Он также подчеркнул, что Белый дом регулярно создает путаницу и мешает проведению расследования.
Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.
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Артем Кузьмин