Палата представителей приняла резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

Whitehouse.gov
Палата представителей Конгресса США проголосовала за продолжение расследования в отношении президента Джо Байдена по делу об импичменте. Голосование транслировалось на официальном сайте палаты.
Решение о дальнейшем расследовании было поддержано всеми республиканцами в палате — 221 человеком. В то же время все 212 демократов проголосовали против принятия этой резолюции.
Принятый документ, предложенный республиканцами, призывает комитеты палаты по надзору, финансовым вопросам и юридическому аспекту продолжить текущее расследование, касающееся вопроса, достаточно ли оснований для начала импичмента действующего президента.
Одобрение резолюции расширяет возможности вызова различных лиц в Конгресс для дачи показаний; их отсутствие может рассматриваться как неуважение к властям и иметь юридические последствия.
Импичмент был инициирован после подозрений в том, что Байден мог получать выгоду от коммерческих операций своего сына Хантера.
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Принятый документ, предложенный республиканцами, призывает комитеты палаты по надзору, финансовым вопросам и юридическому аспекту продолжить текущее расследование, касающееся вопроса, достаточно ли оснований для начала импичмента действующего президента.
Импичмент был инициирован после подозрений в том, что Байден мог получать выгоду от коммерческих операций своего сына Хантера.
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Артем Кузьмин