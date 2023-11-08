Байден на год продлил указ о санкциях против Ирана

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Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации, объявленный в связи с захватом заложников в американском посольстве в Тегеране в 1979 году. В Белом доме отметили, что соответствующий указ является правовым основанием для применения санкций к Ирану.
«Наши отношения с Ираном до сих пор не нормализованы, и процесс имплементации договоренностей с Ираном от 19 января 1981 года продолжается. По этой причине национальная чрезвычайная ситуация и принятые на сегодняшний день меры реагирования на неё должны оставаться в силе и после 14 ноября 2023 года», — цитирует РИА Новости заявление Байдена.
Режим чрезвычайной ситуации впервые ввёл президент США Джимми Картер. Указ 12170 главы государства стал ответом на захват исламистами 52 американцев в посольстве США в Тегеране и блокировал все активы правительства и Центробанка Ирана в Соединённых Штатах.
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