«Байден на краю ядерного конфликта»: в Госдуме ответили на возможную передачу ЯО Киеву

Джо Байден (фото: kremlin.ru)
Президент США Джо Байден пойдет против своей страны, если решит передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, из-за таких провокаций американский лидер «напоминает человека, с разбега прыгающего в пропасть и тащащего за собой других».
«Волнения адекватных людей в США закономерны: они понимают, что за таким шагом последует ответ, а Байден фактически идёт против своей страны. Решиться на передачу Украине ядерного оружия, не осознавая последствий, — как минимум странно и опрометчиво, а осознавая последствия, — вообще верх безумия», — пояснил он в беседе с RT.Белик добавил, что Россия готова к любому варианту развития событий, а также способна ответить на него.
В то же время политолог Сергей Маркелов считает, что этот инфоповод — лишь часть пропаганды, направленной на «обогрев ушей» сторонников. В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что никакой передачи ЯО в руки Киева не будет.
«Но, конечно же, никакой передачи ядерного оружия Украине не будет. Понятно, что по Конституции США Байден еще может до января принимать какие-то решения в рамках угрозы безопасности страны. Но на самом деле 99 из 100 процентов политических решений принимает «коллективный Байден», — объяснил эксперт.Политолог отметил, что подобные решения строго регламентированы, нельзя просто так передать другой стране ядерное оружие. Даже если учитывать различные хитрости и способы обойти те или иные запреты, то все равно в этом случае, полагает Маркелов, никто не будет этим заниматься.
«Если мы с вами гипотетически рассматриваем этот сценарий, как у голливудского фильма, то там будут и госизмена, и Байден против Америки, и громкие судебные процессы. Это будет что-то со словом «гейт», какой-нибудь «Байден-гейт» или «Ядерный гейт» и так далее», — выразил мнение политолог.Напомним, ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. После этого конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин заявила, что это полностью безумная идея, которая противоречит конституции и, возможно, является актом государственной измены.
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