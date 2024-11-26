«Это безумие»: В конгрессе США обвинили Байдена в госизмене

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Возможная передача ядерного оружия Украине с разрешения президента США Джо Байдена является безумной идеей, противоречащей конституции. Об этом заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.
«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены», — написала Тэйлор-Грин в соцсети Х.
Она также задалась вопросом, не собирается ли Байден развязать ядерную войну с целью использовать это для приостановки передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу.
Ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. При этом издание считает такой шаг сложным и несущим за собой ряд серьёзных последствий.
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Элина Позднякова