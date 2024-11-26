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Великобритания поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад, что стало первой такой поставкой при премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Поставка была произведена после того, как у Киева закончились запасы дальнобойных боеприпасов.
Публичных заявлений о передаче ракет не делалось. Источники агентства уточняют, что ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить удары дальнобойными снарядами по целям внутри России. Точные даты и количество переданных боеприпасов остаются неизвестными.
Эта поставка подчеркивает продолжающуюся поддержку Украины со стороны Лондона, несмотря на смену руководства в правительстве.
Ранее посольство России в Лондоне заявило, что осознание провала «украинского проекта» побудило британское руководство усилить антироссийскую пропаганду.
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Публичных заявлений о передаче ракет не делалось. Источники агентства уточняют, что ракеты были отправлены еще до недавнего решения США и Великобритании разрешить удары дальнобойными снарядами по целям внутри России. Точные даты и количество переданных боеприпасов остаются неизвестными.
Эта поставка подчеркивает продолжающуюся поддержку Украины со стороны Лондона, несмотря на смену руководства в правительстве.
Ранее посольство России в Лондоне заявило, что осознание провала «украинского проекта» побудило британское руководство усилить антироссийскую пропаганду.
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Мария Моисеева