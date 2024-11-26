Американский комик осудил ракетные удары по РФ и грубо послал Зеленского

Фото: iStock/3DSculptor
Американский комик и ведущий подкаста Джо Роган выразил критику в адрес президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, обвинив их в действиях, которые могут привести к началу третьей мировой войны против России. В эфире своего подкаста он отметил, что ракетные удары по российской территории и провокационные заявления о страхе России усиливают напряженность и угрожают мировой безопасности.
«Я не чувствую себя в безопасности сейчас, когда они пускают ракеты вглубь России. [...] Зеленский говорит, что Путин напуган. Да иди ты в задницу, мужик! Идите вы все! Вы собираетесь начать третью мировую», — возмутился комик.Роган подчеркнул, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных американских ракет против России, принятое администрацией Байдена, является опасным шагом, особенно в период передачи власти.
Он также выразил обеспокоенность возможными последствиями, указывая на испытания Россией ракетной системы «Орешник», которая, по его мнению, может быть использована для нанесения ядерного удара.
Комик назвал текущую ситуацию прокси-войной США против России, которая, по его словам, представляет собой безумие. Он призвал стороны к переговорам и прекращению кровопролития, возложив ответственность за эскалацию на администрацию Вашингтона и ее финансовую поддержку Киева.
«Договоритесь, хватит уже всех убивать», — резюмировал Роган.
Читайте также:
Британия объявила, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу
Белый дом впервые официально признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь РФ
Названо количество вернувшихся в новые регионы РФ с Украины людей
Мария Моисеева