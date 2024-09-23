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Байден на пресс-конференции с Моди забыл, кого должен представить журналистам

23 сентября 2024, 14:27
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Самый старый в истории США президент Джозеф Байден в очередной раз публично оконфузился. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он дважды в растерянности обратился к публике, явно забыв, кого он должен представить.


Президент пришёл в сильное замешательство и потерял нить событий, передаёт телеканал Fox News. На совместной пресс-конференции в Вилмингтоне он должен был представить главу индийского правительства Нарендру Моди. Вместо этого Байден сначала поблагодарил всех присутствующих, а потом, как будто, стал ждать вопроса от журналистов.

Затем он дважды спросил, кто следующий, во второй раз заметно повысив голос. После этого один из помощников Байдена подал знак, и Моди поднялся за спиной американского президента. Некоторые журналисты предположили, что Байден в силу возраста просто забыл, как зовут главу индийского правительства.

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#байден
#пресс-конференция
В Кремле высказались об отношении к «победному плану» Зеленского
Песков: у РФ сдержанное отношение к «победному плану» Зеленского
23 сентября 2024, 13:28

Фото: istockphoto/yulenochekk

У российской стороны сдержанное отношение к слухам про то, что глава киевского режима Владимир Зеленский представил Вашингтону собственный «победный план». Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Мы изучим его, когда появится официальная информация. Пока получаем много противоречивой информации, поэтому относимся сдержанно», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, обратился к украинцам с борта военно-транспортного воздушного судна по пути в США.

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#новости
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Эрдоган: Американские санкции в сфере ОПК подрывают доверие Турции к Вашингтону
23 сентября 2024, 13:14

Фото: сайт Кремля

Американские санкции, введённые против предприятий оборонной промышленности Турции, подрывают доверие Анкары к Вашингтону как к партнёру и союзнику по НАТО. Об этом во время своего визита в США заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, меры и ограничения в сфере оборонной промышленности, кроме того, что негативно сказываются на чувстве доверия, также санкции CAATSA и исключение Турции из программы F-35 противоречат самому духу Североатлантического альянса. Слова турецкого лидера передаёт информационное агентство Anadolu.

Причиной санкций США стало заключение Турцией контракта на поставку комплексов ПВО С-400. Американцы требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot. После того, как Анкара не пошла на поводу у Вашингтона, Турцию исключили из программы поставок новейших истребителей F-35, а против руководителей турецкого оборонно-промышленного комплекса ввели санкции.

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Стало известно, зачем Турция хочет в БРИКС
Сорал: Турция видит в БРИКС политический козырь против Запада
23 сентября 2024, 12:55

Фото: istockphoto/chrisman

Турецкая сторона видит в БРИКС политический козырь против Запада, пишет ТАСС, ссылаясь на одного из ведущих экспертов в экономике страны Барту Сорала. Ранее специалист занимал связанную с ООН должность.
«Снижение доминирования Запада в международной системе выводит БРИКС на лидерские позиции по производству и экспорту. В то же время я думаю, что заявленный правительством Турции интерес к БРИКС — это попытка получить козырь против Запада и имеет под собой политические мотивы», — сказал Сорал.
Ранее эксперты отмечали, что БРИКС имеет преимущество перед НАТО, поскольку принципы БРИКС основаны на учете интересов каждого участника, а не одной определенной страны.

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#мир
#турция
#брикс
#новости
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СБУ задержала собравшихся захватить власть в Одессе
23 сентября 2024, 12:41

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинские силовики задержали группировку якобы собравшихся захватить власть в Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Отмечено, что у фигурантов изъято свыше 70 единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасы, оптика и прочее снаряжение.
Как утверждается в материалах дела, группировка якобы завербовала к себе свыше 20 человек. Задержанных обвиняют в действиях, направленных на захват власти в составе группы. В настоящее время их заключили под стражу. Им грозит тюремное заключение на десять лет и конфискация имущества.

Ранее сообщалось, что нардеп Верховной рады обвинил СБУ в покушении на его жизнь. Известно, что парламентарий покинул страну.

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#мир
#украина
#одесса
#сбу
#новости
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В Госдуме ответили Макрону на его слова о России
Депутат ГД Чепа раскритиковал слова Макрона об отношениях с Россией
23 сентября 2024, 12:07

Фото: сайт Кремля

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что европейским государствам в определенное время будет необходимо переосмысление отношений с РФ, раскритиковал депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
«Сегодня наши отношения находятся в глубочайшем кризисе, и трудно представить, что европейские лидеры не понимают этого, не понимают причин, которые привели к таким последствиям, они не представляют себе, какие грядущие экономические последствия будут от продолжения этого конфликта», — сказал парламентарий.
Страны Европы и Запад начали антироссийскую риторику в ответ на начало спецоперации в Донбассе. Недружественные к РФ государства помогают неонацистам киевского режима в военном и экономическом плане.

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#мир
#россия
#франция
#госдума
#эммануэль макрон
#новости
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Правительство РФ поддержало законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри
23 сентября 2024, 11:24

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Правительство России концептуально поддержало проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, подразумевающую отказ от деторождения. За это будет введено административное наказание по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
Данный законопроект направлен на сохранение традиционных семейных ценностей, передаёт РИА Новости. Он предусматривает установление определённой защиты от распространения в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе идеи, пропагандирующей отказ от рождения детей.

Кабинет министров в своём отзыве указал, что концептуально поддерживает этот законопроект, но только при условии его доработки. В частности, отметили члены правительства, нуждается в уточнении понятие «отказ от деторождения». Это необходимо для того, чтобы избежать ситуаций, когда к пропаганде может быть отнесено нежелание иметь детей по религиозным соображениям или медицинским показателям, а также отказ от деторождения в случае изнасилования.

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#запрет
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Зеленский обратился к украинцам по пути в США
Зеленский обратился к украинцам с военно-транспортного самолета, летя в США
23 сентября 2024, 11:19

К украинцам обратился глава киевского режима Владимир Зеленский. Обращение он разместил в своем Telegram-канале. Экс-президент республики, чей срок истек 20 мая, отметил, что он хочет представить американской политической элите свою «формулу мира» по завершению украинского конфликта. Первым ее должен изучить, по словам политика, хозяин Белого дома Джо Байден.
После записи видео Зеленский сел в Пенсильвании, где встретился с губернатором Джошем Шапиро.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс оценил «план победы» Зеленского. По словам предпринимателя, шаги главы киевского режима могут стать причиной для третьей мировой войны. К слову, украинский политик не раскрывал никакие детали.

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#мир
#сша
#владимир зеленский
#новости
#украина
#джозеф байден
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Над Будановым* нависла угроза увольнения
Василец: Буданова* могут уволить из-за провала операции ВСУ в Курской области
23 сентября 2024, 10:54

В ближайшее время на Украине могут уволить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Украинский политик, глава партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец пояснил, что причиной для этого может стать провал ВСУ в Курской области.
По словам политика, Буданов* обещал в рамках вторжения в курское приграничье захватить Курскую АЭС и уверял киевское руководство, что его план сработает. ВСУ предприняли две попытки захвата российского стратегического объекта, однако обе оказались безуспешными.

«Убедили американских и британских хозяев, что смогут это сделать, если им дадут полный карт-бланш на использование различных военных бригад. И, после того как второй раз это всё навернулось, тогда, по нашим данным, был уже очень серьезный разговор с Киевом», - рассказал Василец в беседе с Царьградом.

Ранее стало известно, что глав украинских Минобороны и разведывательного управления Рустема Умерова и Кирилла Буданова* могут уволить с их постов.

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* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
#политика
#украина
#аэс
#план
#всу
#минобороны
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В США оценили «победный план» Зеленского
Миллиардер Сакс: победный план Владимира Зеленского приведет к третьей мировой
23 сентября 2024, 10:25

«Победный план» экс-президента Украины, чей срок истек 20 мая, Владимира Зеленского способен лишь спровоцировать третью мировую войну. Свое мнение на этот счет выдал миллиардер США Дэвид Сакс в соцсетях.
«Другими словами, третья мировая война», — написал Сакс, комментируя желание Зеленского вступить в альянс, и чтобы ВСУ разрешили бить вглубь России.
По словам Зеленского, его «победный план» поспособствует усилению украинских позиций и заставит российского лидера Владимира Путина начать переговоры с Украиной.

Владимир Зеленский заявлял, что на фронте «все идет по украинскому плану», однако детали не раскрыл. При этом глава киевского режима параллельно говорит о «втором мирном саммите», на котором, по его словам, должна быть Россия.

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#мир
#сша
#владимир зеленский
#украина
#новости
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