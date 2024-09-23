Байден на пресс-конференции с Моди забыл, кого должен представить журналистам

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Самый старый в истории США президент Джозеф Байден в очередной раз публично оконфузился. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он дважды в растерянности обратился к публике, явно забыв, кого он должен представить.
Президент пришёл в сильное замешательство и потерял нить событий, передаёт телеканал Fox News. На совместной пресс-конференции в Вилмингтоне он должен был представить главу индийского правительства Нарендру Моди. Вместо этого Байден сначала поблагодарил всех присутствующих, а потом, как будто, стал ждать вопроса от журналистов.
Затем он дважды спросил, кто следующий, во второй раз заметно повысив голос. После этого один из помощников Байдена подал знак, и Моди поднялся за спиной американского президента. Некоторые журналисты предположили, что Байден в силу возраста просто забыл, как зовут главу индийского правительства.
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Александр Бойцов