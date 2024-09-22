Байден заявил о попытках США предотвратить войну на Ближнем Востоке

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Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы не допустить перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
Американский лидер также выразил обеспокоенность растущей напряженностью в регионе.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США не поддерживают и не осуждают военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане. Сингх также подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают против любых действий, которые препятствуют деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке.
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«Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить разрастание войны. И мы продолжаем этого настойчиво добиваться», – отметил Байден.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США не поддерживают и не осуждают военные операции Израиля в секторе Газа и Ливане. Сингх также подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают против любых действий, которые препятствуют деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке.
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Александр Климов