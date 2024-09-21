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Президент США Джо Байден встретится в штате Делавэр с лидерами Австралии, Индии и Японии в формате QUAD (четырехстороннийдиалогпо безопасности), передает РИА Новости.
Двусторонняя встреча с лидерами пройдет в закрытом для журналистов формате. Ассоциация корреспондентов Белого дома назвала такой подход «неприемлемым».
Ранее Белый дом сообщил, что на переговорах будет обсуждаться сотрудничество между Россией и Северной Кореей и меры противодействия ему. Администрация считает, что обмен мнениями между Москвой и Пхеньяном опасен для Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что войска QUAD и AUCUS (Австралия, Великобритания и США) были созданы для установления полного контроля над Евразийским континентом.
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Ранее Белый дом сообщил, что на переговорах будет обсуждаться сотрудничество между Россией и Северной Кореей и меры противодействия ему. Администрация считает, что обмен мнениями между Москвой и Пхеньяном опасен для Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что войска QUAD и AUCUS (Австралия, Великобритания и США) были созданы для установления полного контроля над Евразийским континентом.
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Александр Климов