Байден высказался о покушении на Трампа

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Президент США Джо Байден в своем заявлении по поводу покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа сообщил, что подозреваемый в стрельбе близ гольф-клуба во Флориде находится под стражей, передает РИА Новости.
«Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и ее партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия по обеспечению безопасности бывшего президента и его окружения», – заявил он.
Политик отметил, что политическое и другие формы насилия не уместны в Соединенных Штатах.
Стрельба произошла возле гольф-клуба, где Трамп находился во Флориде. По данным источников New York Post, два человека открыли огонь и целились друг в друга, а не в Трампа. По словам шерифа округа Палм-Бич Рика Брэдшоу, в кустах возле клуба был найден автомат АК-47 с оптическим прицелом. Там же обнаружили два рюкзака с керамическим покрытием и экшн-камера.
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Александр Климов