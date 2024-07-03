Байден на встрече с губернаторами пытался убедить их в своей победе на выборах

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Президент США Джо Байден проведет закрытую встречу с несколькими губернаторами-демократами и предпримет попытку убедить их в своей способности победить на выборах главы государства в ноябре. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
«Президент пытается убедить своих сторонников в том, что он все еще может победить в ноябре, несмотря на провал дебатов на прошлой неделе», — говорится в публикации.Ранее Белый дом прокомментировал «неубедительное» выступление Байдена на дебатах. Сообщалось, что президент США не принимал никаких препаратов в день выступления. При этом его речь звучала тихо и отрывисто, он часто запинался и путался в словах.
«Байден не будет проходить тест на когнитивные способности, поскольку его состояние здоровья этого не требует» , — заявила Карин Жан-Пьер, официальный представитель ведомства.Согласно проведенному опросу, Дональд Трамп лидировал в пяти из семи крупнейших штатах по предварительным голосованиям среди населения. Также Верховный Суд признал Трампа лицом, наделенным частичным иммунитетом от юридического преследования, что Байден назвал безусловно «опасным» прецедентом для США.
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Олег Дикий