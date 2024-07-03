Байден объяснил провал на дебатах усталостью от международных поездок

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Американский лидер Джо Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом усталостью от международных поездок. Об этом информирует агентство Франс Пресс.
Он отметил, что это его не оправдывает, однако добавил, что путешествовать вокруг света пару раз незадолго до дебатов было глупо.
Джозеф Робинетт Байден-младший — американский государственный и политический деятель. Действующий 46-й президент США с 20 января 2021 года и 47-й вице-президент США от Демократической партии.
В Атланте 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами, которые длились более полутора часов. Политические оппоненты обсудили ситуацию на Украине, ближневосточный кризис и обменялись взаимными оскорблениями. Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.
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«Я не слушал свой персонал, а затем почти заснул на сцене», — сказал он.
Джозеф Робинетт Байден-младший — американский государственный и политический деятель. Действующий 46-й президент США с 20 января 2021 года и 47-й вице-президент США от Демократической партии.
В Атланте 27 июня прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами, которые длились более полутора часов. Политические оппоненты обсудили ситуацию на Украине, ближневосточный кризис и обменялись взаимными оскорблениями. Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.
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Дарья Осипова