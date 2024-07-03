Белый дом: Президент США Байден не страдает деменцией или болезнью Альцгеймера

Фото: сайт Кремля
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими дегенеративными заболеваниями. Об этом она заявила на брифинге.
«У меня есть ответ для вас. Вы готовы к нему? Ответ – нет», – ответила Карин Жан-Пьер на вопрос одного из журналистов.Ранее Байден признал, что его дебаты с Трампом прошли не самым успешным образом и прокомментировал свое выступление.
«Я знаю, что я уже не молодой человек. Я не хожу так легко, как раньше. Я говорю не так гладко, как раньше. Я дебатирую не так хорошо, как раньше, но я знаю то, что я знаю – я знаю, как говорить правду!» – объявил президент США.За несколько дней до этого Байден спутал Италию и Францию во время мероприятия по сбору денег на свою кампанию по переизбранию. После этого он повторил оговорку, что его сын погиб в Ираке, хотя тот умер от онкологии после возвращения в США из военной поездки.
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Данил Пономарев