Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
Президент РФ Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году.
Об этом написал один из авторов Bloomberg.
По мнению автора статьи, конфликт на Украине демонстрировал силу и единство свободного западного мира и показывал немощь его врагов. Только западные политика просчитались. В результате после конфронтации РФ и Украины им остается довольно мрачное наследие.
Ранее сообщалось, что заявления Германии о подготовке к возможной войне с Россией делаются для того, чтобы оправдать будущую ремилитаризацию страны. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков.
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«После года конфликта нам казалось, что Путин, наконец, получит ослабленную и униженную нацию. Но вот, мы входим в третий год боевой активности, а у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», — пишет Bloomberg.
Ранее сообщалось, что заявления Германии о подготовке к возможной войне с Россией делаются для того, чтобы оправдать будущую ремилитаризацию страны. Об этом рассказал российский сенатор Алексей Пушков.
«Прогноз главы Минобороны Германии о возможности войны с Россией через пять-восемь лет не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого ВПК. Тут, судя по всему, дело серьезнее», — написал Пушков в личном Telegram-канале.Читайте также:
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Мария Фирсова