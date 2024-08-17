Байден намерен заключить сделку о прекращении огня в Газе до конца следующей недели

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Президент США Джо Байден хочет, чтобы сделка о прекращении боевых действий в секторе Газа была заключена до конца следующей недели. Об этом сообщает издание Axios.
Отмечается, что в соглашение также войдёт освобождение заложников.
Вместе с тем лидер Штатов намерен сдержать Иран и ливанское движение «Хезболлах» от атаки на Израиль, что может помешать проведению сделки.
Источники издания заявили, что Байден и его окружение убеждены, что находятся как никогда близко к подписанию сделки о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Среди них есть также граждане США.
Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар пока не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ.
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Вместе с тем лидер Штатов намерен сдержать Иран и ливанское движение «Хезболлах» от атаки на Израиль, что может помешать проведению сделки.
Источники издания заявили, что Байден и его окружение убеждены, что находятся как никогда близко к подписанию сделки о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Среди них есть также граждане США.
Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар пока не ознакомился с результатами переговоров и не дал свой ответ.
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Анастасия Чинкова