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«Глубоко потрясены»: Захарова высказалась об ударе Израиля по школе в секторе Газа

Захарова высказалась об ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа
10 августа 2024, 15:11
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Россия призывает Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты в секторе Газа и предупреждает, что трагедии, аналогичные удару по школе «Эт-Табиин», подрывают усилия по скорейшему прекращению боевых действий и обмену пленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее появилась информация, что утром 10 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа. В этот момент в здании находилось свыше двух тысяч беженцев. В результате удара погибли более 100 человек, десятки ранены или находятся под обломками здания.

Захарова подчеркнула, что в Москве были сильно потрясены произошедшей трагедией. Она добавила, что среди пострадавших очень много женщин и детей. Дипломат выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.



По словам представителя МИД, такие удары в анклаве, из-за которых гибнут мирные жители, носят систематический характер. В связи с этим, российская сторона призывает Израиль не совершать таких атак, которым нет оправдания.

По сообщениям палестинских властей, только за июль ЦАХАЛ ударила по 13 центрам для переселенцев. Такие трагедии замедляют процесс завершения конфликта, добавила Захарова.

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#израиль
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#школа
Лукашенко пригрозил ответом на любые провокации Украины
Лукашенко: Киеву сообщили, что любые провокации не останутся без ответа
10 августа 2024, 13:41

Фото: сайт Кремля

Белоруссия после обнаружения беспилотников в своём воздушном пространстве пообещала Украине неизбежный ответ на провокации. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
Он подчеркнул, что в стране не понимают, зачем Украине запускать беспилотники в сторону Белоруссии. Однако без ответа любые провокации не останутся, что уже неоднократно сообщалось украинской стороне.

Ранее глава государства сообщил, что над территорией Белоруссии было уничтожено порядка десяти украинских беспилотников. Лукашенко призвал жителей страны не переживать по поводу возможных боевых действий, поскольку у Минска есть все необходимые средства для ответного удара.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
#беспилотник
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«Подарки» Украине: Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
Германия за первое полугодие одобрила продажу оружия на 5,6 млрд евро
10 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/photosvit

Власти Германии за первое полугодие 2024 года одобрили продажу оружия на общую сумму в 5,6 миллиарда евро. Об этом сообщили в Минэкономики ФРГ на запрос депутата бундестага Севим Дагделен из партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость».
Парламентарий подчеркнула, что в преддверии земельных выборов в Восточной Германии власти вновь демонстрируют свои фатальные политические приоритеты, допуская экспорт вооружения на рекордную для немецкой экономики сумму.

Вместо того, чтобы вкладывать бюджетные средства в развитие системы образования и здравоохранения, а также инвестировать в инфраструктуры страны, Берлин «дарит» оружие Киеву.

Отмечается, что данные, представленные экономическим ведомством, предварительны.

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#германия
#украина
#экспорт
#оружие
#экономика
#бюджет
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«Газпром» продолжает подавать газ для транзита в Европу через станцию «Суджа»
10 августа 2024, 10:39

Фото: istockphoto/MikeMareen

Компания «Газпром» продолжает подавать газ в Европу по территории Украины через станцию «Суджа». Об этом со ссылкой на официального представителя пишет РИА Новости. По данным на 10 августа, объем составил 39,6 млн кубометров, что немного больше показателей предыдущего дня.
Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергея Куприянов задался вопросом, кому выгодны события в районе курской Суджи.
«События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?», — отметил он.
Куприянов считает, что на рост цен также может повлиять профилактические работы на газовых объектах в Норвегии, которые, как и в прошлом году, могут неожиданно затянуться.

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#газ
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#мэр
#всу
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Spectator: ЕС не сможет помешать Венгрии начать выдачу виз россиянам и белорусам
10 августа 2024, 10:20

Фото: iStock/rarrarorro

Евросоюз не сможет помешать Венгрии начать выдачу двухлетних виз россиянам и белорусам из-за председательства Будапешта в ЕС. Об этом пишет редактор журнала Spectator Лукас Дегутис. При этом, по его мнению, венгерское решение о визах воспринимают как большую проблему в Евросоюзе.
«Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более проблемными с точки зрения Европы», — указано в статье.
Журналист также добавил, что на Западе уже начали обвинять Венгрию в том, что своим решением она якобы создает угрозу безопасности Европы. Однако, так как Венгрия до конца года председательствует в ЕС, другим странам организации будет сложно что-либо с этим сделать.

Ранее 67 депутатов Европарламента написали письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы та приняла меры в отношении Венгрии за планы по ослаблению визовых требований для России и Белоруссии.

В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что исключение Венгрии из Шенгенской зоны повлечет за собой ее исключение из Европейского союза. Он также призвал быть более осторожным в вопросе исключения кого-то из ЕС.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза», — подчеркнул Туск.
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#меры
#ес
#венгрия
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Al Jazeera: более 100 человек погибли из-за удара армии Израиля по школе в Газе
10 августа 2024, 08:24

Фото: istock/Roman Novitskii

Более 100 человек погибли из-за удара армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в секторе Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. Атака произошла во время утренней молитвы в школе «Аль-Табин» в районе Аль-Дарадж, говорится в сообщении.
ЦАХАЛ в это же время сообщил, что их войска били по командно-контрольному центру ХАМАС, который оборудовали в этой школе, а армия Израиля старалась снизить риски вреда мирным жителям.
«Перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны движения «Хезболлы» и Ирана. По данным телеканала NBX News, причиной тому могли послужить убийства ливанского командира Фуада Шукра и гибель главы ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

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#иран
#ракеты
#путин
#палестина
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На Украине рассказали о причине атаки на Курскую область
Депутат Дубинский: эскалация конфликта с РФ необходима Зеленскому
10 августа 2024, 06:42

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вывести конфликт с Россией на новый уровень, и нападение на Курскую область связано именно с этим, объяснил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
По его мнению, обострение конфликта с Российской Федерацией крайне необходимо Зеленскому. Именно этот фактор и проведение информационно-психологических операций подтолкнули Вооруженные силы Украины (ВСУ) к атаке на Курскую область.

«Мое личное мнение – Зеленский ищет любой способ перевести войну РФ-Украина в войну РФ-НАТО. Возможностью для этого была попытка покушения на Путина на день ВМФ РФ (для предотвращения которой Белоусов звонил Остину», – написал парламентарий.

По его мнению, атака на Курскую область позволит отвлечь внимание от харьковского направления.

С 9 августа режим КТО действует на территории Брянской, Курской и Белгородской областей. НАК заявил, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизировать ситуацию в России, решившись на атаку Курской области.

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#брянская область
#белгородская область
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Канада ввела санкции против сына Александра Лукашенко Николая
10 августа 2024, 05:12

Фото: iStock/Jordan Feeg

Канада ввела санкции в отношении десяти белорусских граждан, в том числе сына белорусского президента Александра Лукашенко Николая, сообщило Министерство иностранных дел Канады на своем сайте.
Помимо сына белорусского лидера, в новый санкционный список вошли судьи местных судов, заместитель министра обороны Белоруссии Андрей Федин и первый заместитель председателя Государственного военно-промышленного комитета Белорусии Олег Мищенко. Ограничения также были введены в отношении шести компаний.

Ранее стало известно, что США могут внести новые антироссийвкие санкции из-за задержания американских граждан.

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#белоруссия
#россия
#канада
#мид
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Немецкий город перестал принимать беженцев с Украины из-за чрезмерного наплыва
10 августа 2024, 03:10

Фото: iStock/photosvit

Немецкий город Пирмазенс прекратил прием украинских беженцев из-за их чрезмерного наплыва, передает газета Focus со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что июле в Пирмазенс было зафиксировано превышение пропускной способности на 82,6 процента. Это вызвало «угрожающую перегрузку городского общества», после чего было принято решение прекратить прием беженцев. Исключение составляют украинцы, у которых есть доход и работа, покрывающие расходы на проживание.

Ранее стало известно, что в Литве по требованию Киева прекратят реализацию образовательных программ для украинских беженцев.

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#беженцы
#украина
#германия
#расходы
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Трампа обвинили в нежелании бороться за избирателей
Штаб Харрис обвинил Трампа в нежелании бороться за избирателей
10 августа 2024, 02:29

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не готов бороться за своих избирателей и покидать свое поместье для посещения сомневающихся штатов. С такими обвинениями в адрес бывшего главы государства выступил предвыборный штаб вице-президента страны Камалы Харрис, сообщает CNN.
«Трамп слишком ленив, чтобы бороться за что-либо, кроме себя или покинуть свой загородный клуб, – нас это устраивает», – высказались в штабе Харрис.

Представитель действующего президента США обвинил Трампа в лени из-за того, что за последнюю неделю он не посетил ни одного сомневающегося штата. Между тем Харрис вместе с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом регулярно посещает колеблющиеся регионы.

Ранее Трамп заявил, что Харрис не будет давать интервью, чтобы скрыть свою некомпетентность.

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