«Глубоко потрясены»: Захарова высказалась об ударе Израиля по школе в секторе Газа

Фото: сайт МИД РФ
Россия призывает Израиль воздерживаться от атак на гражданские объекты в секторе Газа и предупреждает, что трагедии, аналогичные удару по школе «Эт-Табиин», подрывают усилия по скорейшему прекращению боевых действий и обмену пленными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее появилась информация, что утром 10 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа. В этот момент в здании находилось свыше двух тысяч беженцев. В результате удара погибли более 100 человек, десятки ранены или находятся под обломками здания.
Захарова подчеркнула, что в Москве были сильно потрясены произошедшей трагедией. Она добавила, что среди пострадавших очень много женщин и детей. Дипломат выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
По словам представителя МИД, такие удары в анклаве, из-за которых гибнут мирные жители, носят систематический характер. В связи с этим, российская сторона призывает Израиль не совершать таких атак, которым нет оправдания.
По сообщениям палестинских властей, только за июль ЦАХАЛ ударила по 13 центрам для переселенцев. Такие трагедии замедляют процесс завершения конфликта, добавила Захарова.
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Захарова подчеркнула, что в Москве были сильно потрясены произошедшей трагедией. Она добавила, что среди пострадавших очень много женщин и детей. Дипломат выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
По словам представителя МИД, такие удары в анклаве, из-за которых гибнут мирные жители, носят систематический характер. В связи с этим, российская сторона призывает Израиль не совершать таких атак, которым нет оправдания.
По сообщениям палестинских властей, только за июль ЦАХАЛ ударила по 13 центрам для переселенцев. Такие трагедии замедляют процесс завершения конфликта, добавила Захарова.
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Анастасия Чинкова