Reuters: США просят Турцию убедить Иран снизить напряжённость на Ближнем Востоке

Фото: istockphoto/Zeferli
Вашингтон просит всех союзников, поддерживающих отношения с Ираном, убедить Тегеран ослабить уровень напряжённости на Ближнем Востоке. В том числе это относится и к Турции.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на посла США в Анкаре Джеффа Флейка.
«Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в необходимости деэскалации, в том числе и Турцию», — сказал американский дипломат.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате прямого ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Исламское радикальное движение возложило ответственность за гибель одного из своих лидеров на Израиль и США, заявив, что этот акт агрессии не останется без ответа.
Читайте также:
Израильская разведка заявила о готовящейся Ираном атаке в ближайшее время
США пригрозили Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль
В Израиле предложили идею превентивного удара по Ирану
«Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в необходимости деэскалации, в том числе и Турцию», — сказал американский дипломат.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате прямого ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Исламское радикальное движение возложило ответственность за гибель одного из своих лидеров на Израиль и США, заявив, что этот акт агрессии не останется без ответа.
Читайте также:
Израильская разведка заявила о готовящейся Ираном атаке в ближайшее время
США пригрозили Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль
В Израиле предложили идею превентивного удара по Ирану
Александр Бойцов