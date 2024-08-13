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Reuters: США просят Турцию убедить Иран снизить напряжённость на Ближнем Востоке

13 августа 2024, 10:41
Фото: istockphoto/Zeferli

Фото: istockphoto/Zeferli

Вашингтон просит всех союзников, поддерживающих отношения с Ираном, убедить Тегеран ослабить уровень напряжённости на Ближнем Востоке. В том числе это относится и к Турции.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на посла США в Анкаре Джеффа Флейка.

«Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в необходимости деэскалации, в том числе и Турцию», — сказал американский дипломат.



В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате прямого ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Исламское радикальное движение возложило ответственность за гибель одного из своих лидеров на Израиль и США, заявив, что этот акт агрессии не останется без ответа.

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Трамп рассказал, какие у него были отношения с Путиным
Трамп в интервью Маску рассказал, что у него были хорошие отношения с Путиным
13 августа 2024, 10:55

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью бизнесмену Илону Маску рассказал о том, какие у него раньше были отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Экс-президент сообщил, что в годы пребывания у власти он выстроил хорошие отношения с российским лидером, несмотря на «российский заговор», который длился около двух лет.

Также Трамп добавил, что Путин всегда уважал его, а сам он считает российского президента отличным переговорщиком, в то время как нынешний глава США Джо Байден совершил серьёзную ошибку, отказавшись от переговоров с Россией и допустив членство Украины в НАТО.

В заключение кандидат отметил, что надеется на восстановление хороших отношений с Путиным в случае своего переизбрания на пост президента Штатов.

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Кеннеди-младший не попадёт в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк
13 августа 2024, 10:45

Фото: iStock/rarrarorro

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не попадёт в число кандидатов, указанных в бюллетене на президентских выборах в штате Нью-Йорк. Об этом пишет газета New York Post.
Суд низшей инстанции округа Олбани признал, что политик указал ложный адрес своего проживания, в связи с чем петиция была признана недействительной.

Решение суда, по которому Кеннеди-младший, вероятнее всего, подаст апелляцию, может также сказаться на включении его имени в выборные бюллетени других штатов США, поскольку этот ложный адрес проживания был указан во всех выборных документах.

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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#суд
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В Финляндии возник лесопромышленный кризис из-за запрета древесины из России
13 августа 2024, 10:18

Фото: istockphoto/rparys

В Финляндии случился масштабный лесопромышленный кризис. Такая ситуация возникла из-за запрета на использование российской древесины.
Заметно сократилось производство пиломатериалов, закрываются производства, причём как небольшие фирмы, так и крупные предприятия, цены достигают рекордных значений, передаёт РИА Новости. Всё это является последствиями того, что финны отказались от российской древесины. Не помогают ни собственные вырубки, ни увеличение поставок из других стран.

До введения антироссийских санкций в 2022 году Россия была вторым крупнейшим поставщиком лесоматериалов в Финляндию после Китая. Теперь эксперты ожидают острого дефицита. Брёвна выросли в цене до 15-летнего максимума. В результате сырьё и конечный продукт — пиломатериалы — стоят практически одинаково. Лесопромышленные компании терпят убытки. Россия же нашла другие рынки сбыта, увеличив экспорт лесоматериалов в дружественные страны.

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СВР раскрыла, на кого США хотят заменить Зеленского
СВР РФ: в американской элите растёт недовольство Зеленским
13 августа 2024, 10:10

США подбирают замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку в рядах американской элиты растёт недовольство им. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что в настоящее время Вашингтон прорабатывает все возможные варианты замены главы государства на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, которая бы устраивала большинство западных союзников Украины.

Как сообщают в Белом доме, смена власти на Украине позволит Западу лучше и быстрее подготовиться к возможному переговорному процессу с Россией.

Одним из наиболее подходящих кандидатов на должность украинского лидера в настоящее время является экс-глава МВД страны Арсен Аваков, сообщили в СВР.

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#свр
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В Жуковском открыли мемориальную доску лётчику-испытателю Александру Крутову
13 августа 2024, 09:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Мемориальную доску, посвящённую Герою России, лётчику-испытателю Александру Крутову, открыли в Жуковском по адресу: улица Солнечная, дом №4 — там лётчик жил с 2011 по 2023 гг., сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Торжественное открытие состоялось 12 августа — в день рождения героя.

«Благодарю всех, кто принял участие в установке этой мемориальной доски. Это важный для города день, важный день для семьи Александра Валерьевича, его друзей и коллег, ведь именно благодаря таким людям, как он, знаменитым летчикам, Жуковский известен не только в стране, но и во всем мире», — сказал глава округа Жуковский Борис Аубакиров.
Александр Крутов участвовал в испытаниях штурмовика вертикального взлета и посадки Як-38, палубных истребителях Су-27К, МиГ-29К и Су-25УТГ, возглавлял Школу летчиков-испытателей. Герой скончался 6 октября 2023 года.

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#патриотизм
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Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО
13 августа 2024, 08:36

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает президента РФ Владимира Путина хорошим переговорщиком. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску Трамп рассказал, что не было никаких шансов на то, что Владимир Путин решит ввести силы на Украину. По его словам, Байден что-то сделал с Россией.

«После того, как я покинул пост, они начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он – хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры», — отметил бывший американский лидер.

Он отметил, что вместо переговоров Байден начал «говорить глупости» о том, что Украина может сейчас стать членом НАТО.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украине не следует вступать в НАТО. Помимо этого, он поддерживал и руководителя венгерского МИДа Петера Сийярто, который считает, что приход Украины в НАТО сегодня нереален.

До этого стало известно, что Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране.

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#трамп
#переговоры
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Правительство ФРГ не понимает российское общество
13 августа 2024, 08:29

Фото: сайт Кремля

Согласие, данное Берлином на использование немецкой военной техники на территории Курской области, говорит о полном непонимании российского общества. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
В интервью для YouTube-канала Flavio von Witzleben она отметила, что вид немецкой техники на территории российского региона вызывает у граждан РФ справедливую ярость. Политик назвала действия немецкого правительства в данной ситуации антиисторичными и бессмысленными.

Кнайсль подчеркнула, что для россиян история и память о предках играет огромную роль, особенно в той части, которая относится к Великой Отечественной войне. По её словам, в этом состоит отличие русских от немцев, которые нечувствительны к таким моментам, касающимся памяти предков и периодов истории родной страны.

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#курская область
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В Америке восхитились «‎загадочным» российским самолетом
NI: российский МиГ-31 до сих пор окутан тайной для Запада
13 августа 2024, 08:15

Фото: IStock/yucelyilmaz

Российский истребитель МиГ-31 продолжает оставаться загадкой для западных стран. Об этом информирует журнал National Interest.
«МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений» — отмечается в материале.

Сообщается, что истребитель не просто сохранил свои высокие характеристики, но и прошел капитальную модернизацию. В журнале отметили, что МиГ-31 — это один из самых быстрых боевых самолетов.

МиГ-31 являются носителями ракет Х-47м Кинжал и Р-37. Х-47М Кинжал – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, по внешнему виду подобный баллистическому ОТРК Искандер.

Ранее сообщалось, что над акваторией Баренцева моря зафиксировали приближающийся к границе РФ самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. В целях недопущения нарушения Государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-31.

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#самолет
#воздух
#нарушения
#рф
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Сербы нас предали? Вице-премьер прокомментировал поставки оружия Украине
Вулин: некоторые НПО пытаются испортить отношения Сербии с Россией
13 августа 2024, 06:46

Фото: istock/rarrarorro

Вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг сообщения о поставках сербского оружия на Украину, назвав их ложными и направленными на ухудшение отношений между официальным Белградом и Москвой. Вулин также заявил, что некоторые неправительственные организации (НПО) в Сербии работают над тем, чтобы испортить отношения Сербии с Россией.
Ранее газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Украина могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро с начала специальной военной операции.

«Это попытка столкнуть Россию и Сербию», — заявил Вулин в интервью РИА Новости.
Он добавил, что многие НПО в Сербии организуют собрания и активно распространяют информацию о поставках оружия, чтобы оказать давление на российское общественное мнение и, в свою очередь, на политику России.

Вулин, который ранее занимал посты министра обороны, главы МВД и директора Агентства безопасности и информации Сербии, отметил, что целью этих действий является лишение России единственного союзника на западе от границ бывшего СССР и ослабление Сербии как «большого союзника на международной арене».

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#украина
#боеприпасы
#сербия
#россия
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