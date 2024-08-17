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Россия в Чёрном море борется против «пешек» американского империализма и сторонников Израиля. Об этом в письменном заявлении, представленном РИА Новости, сообщил председатель турецкой партии «Родина» (VATAN) Догу Перинчек.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты в настоящее время находятся в упадке, причём не только в экономическом, но и в вооружённом плане. Всё это ставит их в позицию необходимого ухода из Западной Азии, где решительную позицию занимают Иран и Йемен.
Говоря про Израиль Перинчек подчеркнул, что его агрессия зашла в тупик в секторе Газа и Палестине в целом. США пытаются сдержать Израиль, однако он продолжает стремительно терять поддержку Запада.
Политик указал на то, что территориальная целостность и суверенитет Турции, России, Сирии, Ирана, Ирака и Азербайджана тесно связаны. В связи с этим планируется развивать сотрудничество между этими странами, чтобы не позволить Штатам создать в регионе второе государство Израиль под названием «Курдистан».
В заключение Перинчек добавил что кампания России, направленная против расширения НАТО на восток, отвечает интересам всего человечества.
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Говоря про Израиль Перинчек подчеркнул, что его агрессия зашла в тупик в секторе Газа и Палестине в целом. США пытаются сдержать Израиль, однако он продолжает стремительно терять поддержку Запада.
Политик указал на то, что территориальная целостность и суверенитет Турции, России, Сирии, Ирана, Ирака и Азербайджана тесно связаны. В связи с этим планируется развивать сотрудничество между этими странами, чтобы не позволить Штатам создать в регионе второе государство Израиль под названием «Курдистан».
В заключение Перинчек добавил что кампания России, направленная против расширения НАТО на восток, отвечает интересам всего человечества.
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Анастасия Чинкова