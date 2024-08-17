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«Пешки» американского империализма: Турция раскрыла, за что РФ борется в Чёрном море

Глава VATAN Перинчек: РФ борется против «пешек» американского империализма
17 августа 2024, 11:55
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

Россия в Чёрном море борется против «пешек» американского империализма и сторонников Израиля. Об этом в письменном заявлении, представленном РИА Новости, сообщил председатель турецкой партии «Родина» (VATAN) Догу Перинчек.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты в настоящее время находятся в упадке, причём не только в экономическом, но и в вооружённом плане. Всё это ставит их в позицию необходимого ухода из Западной Азии, где решительную позицию занимают Иран и Йемен.

Говоря про Израиль Перинчек подчеркнул, что его агрессия зашла в тупик в секторе Газа и Палестине в целом. США пытаются сдержать Израиль, однако он продолжает стремительно терять поддержку Запада.



Политик указал на то, что территориальная целостность и суверенитет Турции, России, Сирии, Ирана, Ирака и Азербайджана тесно связаны. В связи с этим планируется развивать сотрудничество между этими странами, чтобы не позволить Штатам создать в регионе второе государство Израиль под названием «Курдистан».

В заключение Перинчек добавил что кампания России, направленная против расширения НАТО на восток, отвечает интересам всего человечества.

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Иран выразил готовность проводить российский газ через свою территорию
Посол Ирана Джалали заявил о готовности страны проводить российский газ
17 августа 2024, 12:05

Фото: iStock/kodda

Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией и готов к проведению российского газа через свою территорию. Об этом в беседе с журналистами на Каспийском форуме в Астрахани заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.
Дипломат напомнил, что в прошлом году Россия занимала первое место по внешним инвестициям в Иран.

Он выразил заинтересованность страны в дальнейшем сотрудничестве с российскими властями и компаниями, в том числе в вопросе, касающемся транзита газа из России.

Ранее, 14 августа, Джалали также сообщал, что в скором времени между странами будет подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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#сотрудничество
#политика
#экономика
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Германия больше не может оказывать военную помощь Украине
FAS: в бюджете Германии больше нет денег для оказания военной помощи Украине
17 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германии необходимо ограничить военную помощь Украине, поскольку по нынешнему бюджетному планированию новые финансы для этой цели отсутствуют. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), ссылаясь на письмо главы Минфина ФРГ Кристиана Линднера главам Минобороны и МИД Борису Писториусу и Анналене Бербок.
Отмечается, что причиной требуемого ограничения стали меры жёсткой экономики Ведомства федерального канцлера и Минфина страны. Ранее сообщалось, что одобренная военная техника продолжает поступать на Украину, однако дополнительные запросы, по требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, больше не должны утверждаться.

Блокировка оказания военной помощи Киеву уже вступила в силу. Ожидается, что уже в скором времени ситуация для Украины резко ухудшится. По прогнозам, военная поддержка сократится почти в два раза в 2025 году, а к 2027 году упадёт до менее чем одной десятой от нынешнего объёма поставок.

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Володин: Для развития экономики необходима подготовка профессиональных кадров
17 августа 2024, 09:51

Фото: сайт Кремля

Для развития национальной экономики необходима профессиональная подготовка рабочих кадров. Чтобы решить эту задачу, необходимо повысить качество среднего профессионального образования.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он написал об определённом упадке, в котором находятся средние специальные учебные заведения. Многие из них просто закрылись, в других с 90-х годов не обновлялась материальная база, учебные программы несовершенны и не отвечают требованиям времени. Помещения образовательных учреждений сдаются в аренду.

В сентябре в рамках решения вопроса о повышении качества профессионального образования начнутся обсуждения проблем в Госдуме с привлечением представителей правительства РФ и регионов. На этих встречах будут выработаны принципы, стандарты и системный подход в подготовке профессиональных кадров, сообщил спикер нижней палаты российского парламента.

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Times: Лондон не разрешает Киеву бить по РФ своими ракетами из-за позиции США
17 августа 2024, 09:32

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Великобритания не разрешает Украине наносить удары по территории России крылатыми ракетами Storm Shadow из-за позиции США. Именно американцы блокируют такое решение.
Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве. В публикации указано, что администрация Байдена открыто опасается эскалации украинского конфликта. Поэтому Вашингтон по сути не позволяет Британии разрешить Киеву запускать Storm Shadow по объектам на территории России.

По словам собеседника газеты, в Лондоне ждут одобрения из Белого дома, но пока Британия не получила ответа на поставленный запрос. В материале сообщается, что обсуждение между союзниками применения Storm Shadow «ещё продолжаются». Источник в правительстве отметил, что запрос Великобритании поступил в Вашингтон более месяца назад.

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#сша
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Армия Израиля нанесла удар по городу Аль-Завайда в секторе Газа
17 августа 2024, 09:30

Фото: istockphoto/Zeferli

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по городу Аль-Завайда в центре сектора Газа. На данный момент известно о 15-ти погибших в результате израильской атаки.
Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на информацию местных СМИ. В городе возникли пожары, несколько домов разрушено. Спасатели продолжают разбор завалов в поисках выживших.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 7 октября 2023 года количество погибших при израильских ударах превысило 40 тысяч человек, количество пострадавших составляет более 92,4 тысячи человек.

Министерство иностранных дел РФ призвало стороны прекратить боевые действия, приводящие к гибели мирных жителей. Согласно позиции Москвы, мирное урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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#сектор газа
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Дипломат Толченов: Посольство РФ готово к переезду в новую столицу Индонезии
17 августа 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство России в Индонезии готово к переезду в новую столицу страны в рамках рекомендаций властей страны. Об этом глава российского дипломатического представительства в Индонезии Сергей Толченов.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил, что, без сомнения, для российского посольства, которое имеет своё служебное здание и жилой комплекс в Джакарте, процесс переезда будет непростым и финансово затратным. Однако дипломатическое представительство России будет действовать сообразно выданным властями Индонезии рекомендациям.

Толченов добавил, что, согласно сложившейся мировой практике переноса столиц, следует ожидать некоторого промежутка времени между перемещением в новую локацию национального правительства и переездом в новую столицу Нусантару на острове Калимантан дипломатического корпуса. Всё-таки дипломаты должны переезжать не на стройку, а в город с уже сложившейся инфраструктурой, где созданы все бытовые и рабочие условия, заключил российский посол.

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В США назвали первое действие РФ в случае начала войны с НАТО
Риттер: в случае войны с Россией западные спутники будут уничтожены
17 августа 2024, 08:25

Фото: istock / Barks_japan

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер назвал первый шаг России в случае столкновения с НАТО.
По словам Риттера, в первую очередь российская сторона уничтожит спутники в случае военного конфликта с Североатлантическим альянсом.

«Если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет, — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены», — выскаался бывший американский разведчик в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
Он отметил, что Соединённые Штаты с союзниками сильно зависят от огромного количества спутников, и их уничтожение нарушит привычное функционирование оборонных систем государства.

Экс-разведчик считает, что ответственность в случае начала войны будет полностью лежать на западных странах. Госдуарства-члены НАТО, как утверждает Риттер, фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь Украиной.

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#россия
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Талибы* предложили РФ обмен делегациями для изучения сотрудничества
17 августа 2024, 04:30

Фото: iStock/zabelin

Движение «Талибан»* предложило обменяться делегациями с Россией для изучения возможных направлений взаимного сотрудничества двух стран, заявил глава плитбюро организации в Катаре Сухей ​Шахин, передает РИА Новости.
«Необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща», – отметил он.

Функционер также призвал Москву направить делегацию в Кабул и сказал, что Афганистан может сделать то же самое. Шахин отметил, что у отношений между Россией и Афганистаном есть большие перспективы.

Ранее движение «Талибан»* высоко оценило свои отношения с Россией и подтвердило свое желание устранить «существующие препятствия».

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* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России
#сотрудничество
#россия
#афганистан
#москва
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Сальдо заявил об окончании попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах
17 августа 2024, 03:53

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предотвратили высадку десанта на левом берегу Днепра в районе сел Клиники и Днепляны. Слова глаголы региона приводит РИА Новости.
Сальдо заявил, что ВСУ предотвратили высадку десанта в Клиниках и Днепрянах и терроризируют мирное население. По его словам, наибольшую опасность представляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пролетающие в нескольких километрах от реки и появляющиеся в новых селах, где их никогда не было.

Ранее Сардо уже рассказывал об уничтожении антенны ВСУ Starlink в Херсонской области.

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#херсонская область
#украина
#всу
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