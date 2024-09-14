Байден направил запрос в конгресс о продлении полномочий на помощь Киеву

Фото: сайт Белого дома США
Президент США Джо Байден попросил Конгресс продлить военную помощь Украине в размере 5,8 миллиарда долларов, сообщает издание The Hill.
«Администрация Байдена обратилась в конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года, чтобы сделать доступными около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября», – говорится в публикации.
Отмечается, что данный запрос должен войти в резолюцию о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда закончится финансовый год. По словам источников, если Конгресс не продлит полномочия на поставку оружия Киеву, президент может объявить о разовом пакете военной помощи Украине на ту же сумму.
Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что оборонное ведомство США располагает 5,9 миллиардами долларов для помощи Украине, но все эти средства могут «сгореть». По его мнению, чтобы избежать подобной ситуации, Конгрессу США необходимо продлить полномочия на следующий финансовый год.
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Александр Климов