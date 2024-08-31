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США не будут обслуживать истребители F-16 на Украине

WSJ: США не будут отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16
31 августа 2024, 08:40
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

Администрация президента США Джо Байдена отказалась от отправки американского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, Совбез США рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания истребителей и иной техники. Однако, как сообщает издание со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов, в настоящее время это слишком рискованное действие.

Ожидается, что ответственность за обслуживание американских истребителей возьмет на себя Европейский союз.



Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.

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Раскрыты две версии крушения истребителя F-16 на Украине
NYT: Киев допускает, что разбившийся на Украине F-16 мог сбить ЗРК Patriot
31 августа 2024, 07:10

Фото: iStock/Vital Hil

Киев в качестве версии крушения истребителя F-16 рассматривает удар по нему дружественным огнем зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ. Об этом сообщает The New York Times.
По словам одного из неназванных западных чиновников, есть признаки, указывающие на огонь «по своим со стороны Patriot». Согласно одной из версий, ЗРК американского производства мог случайно обстрелять истребитель.

Еще одной версией крушения является техническая неисправность самолета.

Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. В генштабе заявили, что боевые самолеты применили якобы во время отражений ракетного удара со стороны ВС России.

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#пилоты
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Командование ЧВК «Медведь» заявило о переброске из Африки в Курскую область
31 августа 2024, 06:41

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведь» планируют переброску из Буркина-Фасо в Курскую область. Об этом сообщил командир формирования Виктор Ермолаев, передает Le Monde.
«Когда враг приходит на нашу российскую территорию, все российские солдаты забывают о внутренних проблемах и объединяются против общего врага», – заявил Ермолаев.

По информации издания, ЧВК «Медведь» отправит в Курскую область 100 своих бойцов. При этом, уточняет командование, по результатам выполнения задач на родине они вернутся в Африку.

В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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#россия
#украина
#атака
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Российский военкор Котенок сообщил от отступлении ВСУ из ключевых пунктов фронта
31 августа 2024, 06:11

Фото: iStock/chuanchai

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из узла в районе Угледара и Галицыновки в Донецкой народнй республике (ДНР). Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале, отметив, что информация ожидает подтверждения.
«По предварительным данным, на Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод своих подразделений из узла обороны в районе Угледара (ДНР)», – заявил военный корреспондент.

Ранее стало известно, что бойцы добровольческого корпуса Министерства обороны РФ нашли клейматор в личных вещах нейтрализованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курского пограничья. Его обнаружили в рюкзаке военнослужащего, погибшего в ходе атаки на российский регион.

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#военкор
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ВС РФ продвинулись на сватовско-купянском направлении
Ганчев: ВС РФ продвинулись на сватовско-купянском направлении
31 августа 2024, 05:11

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись на сватовско-купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, информирует РИА Новости.
Улучшение позиций российских бойцов зафиксировали в районе поселка Синьковка. Ганчев отметил, что российские войска также продвигаются около трасс, соединяющих Купянск и Сватово.

Ранее стало известно о безуспешных попытка ВСУ в Луганской народной республике (ЛНР) организовать контратаку ВС РФ под Харьковом. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на штурмы командование ВСУ направляет малые маневренные группы, поддерживаемые артиллерией и бронетехникой.

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#лнр
#всу
#вс рф
#минобороны рф
#сво
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Армия России улучшила позиции в Волчанске
Ганчев: армия России улучшила позиции в Волчанске, проходят городские бои
31 августа 2024, 04:58

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили позиции в Волчанске, проходят городские бои. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
Он напомнил, что речка Волча разделяет город на северную и южную части.

«Они контролируются сейчас пока еще вооруженными формированиями (Украины) на южную часть города», – отметил он.

Глава российской администрации Харьковской области указал на то, что бойцы улучшают свои позиции в районе «именно жилой зоны».

Ранее Ганчев заявил, что в Харьковской области около 50 населенных пунктов взяты под контроль ВС РФ.

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#харьковская область
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#вс рф
#всу
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В Минобороны рассказали о подвиге командира ВСУ, неделю не допускавшего прорыв ВСУ
МО РФ: командир роты Барс-16 ВС РФ Дюдюкин неделю пресекал прорыв ВСУ
31 августа 2024, 04:05

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Командир роты Барс-16 ВС России Василий Дюдюкин совершил подвиг, пресекнув прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевого соприкосновения вблизи одного из взятых под контроль населенных пунктов. Ему удавалось неделю сдерживать противника, сообщили в Минобороны, информирует ТАСС.
Оказавшись на позиции, командир оценил условия местности и наиболее вероятные сценарии наступления ВСУ на группу, в связи с чем организовал эшелонированную оборону участка.

В результате подразделения ВСУ, имея численное превосходство, множество раз стремились прорвать российскую оборону, однако отличительные качества Дюдюкина позволили нанести значительный урон по личному составу, в результате чего противник утратил свое преимущество и отступил.

Ранее Министерство обороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов и техники ВСУ в Курской области.

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#курская область
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#вс рф
#минобороны рф
#военные
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Экс-советник Кучмы заявил об агонии властей Украины
Соскин: украинские власти в агонии из-за полного развала фронта
31 августа 2024, 03:16

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским испытывают агонию из-за полного развала фронта, причина которого связана с «национальным предательством». Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал, уже это видно… Просто очень динамично пошел процесс, потому что идет развал фронта, полностью», – написал Соскин.

По его мнению, в стране начинается «сценарий национального предательства», в частности, на красноармейском направлении. Соскин открыто заявляет, что Киев тщательно продумывал «откровенную сдачу Украины», так как большая часть управляющих страной некомпетентна и заинтересована в развале страны.

Ранее стало известно от отставке командующего Воздушными силами ВСУ, отреагировавшего на отставку цитатой Залужного.

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#всу
#украина
#владимир зеленский
#президент
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В вещах боевиков ВСУ в Курской области нашли ужасающие вещи
Военкор Коц: в личных вещах убитых под Курском боевиков ВСУ нашли клейматор
31 августа 2024, 00:31

Фото: iStock/Mitch Paige

В личных вещах убитых в Курской области боевиков ВСУ нашли ужасное орудие — клейматор с выбитым на нем украинским трезубцем. Об этом сообщил военкор «КП» Александр Коц. По его словам, орудие для выжигания клейма нашли бойцы добровольческого корпуса Минобороны РФ.
Коц пояснил, что клейматор нашли в рюкзаке у одного из ликвидированных боевиков во время освобождения населенного пункта Нижняя Паровая в Курской области.
«Это самодельное клеймо с трезубцем украинским. Который, предполагается, накаливается на огне и… Кого они собирались клеймить? Ну, я думаю, что наших пленных или мирных граждан, которых они считали врагами», — отметил военкор.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник рассказал, что украинские боевики похищают жителей региона и вывозят в неизвестном направлении, рассказал . Вместе с этим ВСУ расстреливают мирных жителей. Помимо этого, наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, и украинские радикалы практикуют сексуальное насилие в отношении мирных жителей Курской области.

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#всу
#наемники
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Сырский назначил Кривоножко на пост врио командующего ВС ВСУ после ухода Олещука
31 августа 2024, 00:02

Главком ВСУ Александр Сырский назначил на пост врио командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своем телеграм-канале. Ранее Зеленский уволил с этой должности Николая Олещука после крушения первого из переданных Украине американского истребителя F-16.
«Согласно приказу главнокомандующего ВСУ, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ», — указано в сообщении.
До этого момента Кривоножко был командующм воздушным командованием «Центр» Воздушных сил ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине потерпел крушение один из переданных киевскому режиму истребитель F-16. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot, казус обошелся им в 50 миллионов долларов.

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