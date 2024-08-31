США не будут обслуживать истребители F-16 на Украине

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Администрация президента США Джо Байдена отказалась от отправки американского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16 из-за опасений за их безопасность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Согласно информации источника, Совбез США рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания истребителей и иной техники. Однако, как сообщает издание со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов, в настоящее время это слишком рискованное действие.
Ожидается, что ответственность за обслуживание американских истребителей возьмет на себя Европейский союз.
Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.
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Ожидается, что ответственность за обслуживание американских истребителей возьмет на себя Европейский союз.
Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.
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Екатерина Коршунова