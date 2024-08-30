Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной министерской встречи в Брюсселе заявил, что обучение военных ВСУ инструкторами ЕС не будет проходить на украинской территории, однако будет проводиться как можно ближе к ней.
Отмечается, что офис Евросоюза будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации. Примечательно, что Боррель анонсировал расширение задач тренировочной миссии.
Цель по подготовке украинских военнослужащих возрастет с 60 до 75 тысяч, заключил глава дипломатии ЕС.
Ранее Боррель впервые публично признал, что Европейский союз является частью конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Цель по подготовке украинских военнослужащих возрастет с 60 до 75 тысяч, заключил глава дипломатии ЕС.
Ранее Боррель впервые публично признал, что Европейский союз является частью конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова