Байден направит Израилю ПВО THAAD вместе с солдатами США

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Министерство обороны США, по приказу президента Джо Байдена, отправит в Израиль батарею противоракетной системы THAAD вместе с американскими военными, чтобы те могли обслуживать ПВО. Об этом заявили в Пентагоне 13 сентября.
«По приказу президента министр Остин одобрил отправку батареи THAAD и команды военных в Израиль для поддержки системы ПВО», — сказали в министерстве.
В Пентагоне подчеркнули, что решение было принято после недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана.
Ранее миротворческая миссия сообщила, что танки ЦАХАЛ заняли позиции сил ООН в Ливане. О грубом нарушении со стороны Израиля миротворцы сообщили в воскресенье утром. Три танка ЦАХАЛ пересекли «голубую демаркационную линию» и проникли на территорию Ливана в районе Рамьи. Также утром в воскресенье два танка «Меркава» разрушили ворота на объекте ООН и въехали внутрь.
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Лия Мурадьян