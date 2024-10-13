Нетаньяху потребовал от ООН вывести контингент из Ливана

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от генсека ООН Антониу Гутерриша вывести миротворческий контингент из южного Ливана. Об этом пишет агентство Reuters.
Он отметил, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки, поскольку от этого зависит собственная безопасность миротворческих сил. Если они задержатся в регионе, то могут стать непосредственными участниками конфликта Израиля с ливанским шиитским движением «Хезболла».
Ранее американская газета The New York Times писала, что Израиль подвергает миротворцев ООН опасности, приняв решение разместить позиции своей армии (ЦАХАЛ) в непосредственной близости к миссии ООН на время сухопутной операции против «Хезболлы».
Также представители Временных сил ООН в Ливане сообщали, что перед началом этой операции власти Израиля призывали миротворцев передислоцироваться. Однако они получили отказ. Теперь данный вопрос обсуждается в штаб-квартире ООН и с ЦАХАЛ.
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Ранее американская газета The New York Times писала, что Израиль подвергает миротворцев ООН опасности, приняв решение разместить позиции своей армии (ЦАХАЛ) в непосредственной близости к миссии ООН на время сухопутной операции против «Хезболлы».
Также представители Временных сил ООН в Ливане сообщали, что перед началом этой операции власти Израиля призывали миротворцев передислоцироваться. Однако они получили отказ. Теперь данный вопрос обсуждается в штаб-квартире ООН и с ЦАХАЛ.
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Анастасия Чинкова