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Израильские танки ворвались на территорию Ливана

Миротворцы отметили нарушение ливано-израильской границы со стороны ЦАХАЛ
13 октября 2024, 18:48
Фото: iStock/Nancy Anderson

Фото: iStock/Nancy Anderson

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) въехали на позиции сил ООН в Ливане. Об этом сообщается в заявлении миротворческой миссии.
Отмечается, что они миротворцы стали свидетелями грубого нарушения со стороны Израиля в воскресенье утром. Тогда три танка ЦАХАЛ пересекли так называемую «голубую демаркационную линию», после чего углубились на территорию Ливана в районе населённого пункта Рамья.

Также ранним утром в воскресенье, пока миротворцы находились в укрытии, два танка «Меркава» разрушили главные ворота на территории объекта ООН и въехали внутрь. Военные потребовали выключить свет на базе.



В итоге танки отступили через 45 минут после протестов, которые были переданы через механизм связи миротворцев. Миссия отметила, что ЦАХАЛ подвергла опасности персонал ООН.

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Сенатор Вэнс назвал американцев брошенными своими властями
13 октября 2024, 19:00

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский народ ощущает себя брошенными правительством собственной страны. Это особенно наглядно проявляется в неспособности государственной администрации во главе с президентом Джозефом Байденом оказывать эффективную помощь населению, пострадавшему от урагана «Милтон».
С таким заявлением выступил кандидат на пост вице-президента США и сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. В интервью телеканалу ABC он подчеркнул, что наблюдается крайне некомпетентная реакция властей на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина.

По словам политика, огромные ресурсы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA) были направлены на оказание поддержки нелегальным иммигрантам в стране. При этом в ходе оказания помощи пострадавшим от стихийного бедствия вскрылась «фундаментальная некомпетентность» и излишняя бюрократизированность этой службы.

Как отметил сенатор Вэнс, FEMA оказалась не в состоянии самостоятельно выполнять свои задачи и была вынуждена запрашивать помощь армии США для борьбы с последствиями урагана.

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Столтенберг: Выстраивание добрых отношений с Россией — верная стратегия
13 октября 2024, 18:41

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

Выстраивание добрых отношений с Москвой после окончания периода холодной войны было стратегически верным решением Запада. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В интервью немецкому журналу Spiegel он также сказал, что и сегодня странам Запада следует как минимум не допустить, чтобы в Москве возникло «какое-либо недопонимание». Бывший глава Североатлантического альянса также отметил, что государства-члены НАТО инвестируют в вооружения и военные мощности «не для того, чтобы развязать войну, но чтобы её избежать».

«Иначе нас никто, не только Россия, не будет воспринимать всерьёз», — уверен Столтенберг.

Самым трудным для себя моментом за годы пребывания на посту генсека НАТО он назвал начало Россией спецоперации в 2022 году. По словам Столтенберга, это был момент, который он никогда не забудет.

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#вооружения
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Сербы готовы вступить в БРИКС вместо Евросоюза
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу ЕС
13 октября 2024, 18:17

Фото: istock/Bet_Noire

Сербия может присоединиться к БРИКС, в качестве альтернативы Евросоюзу. Об этом заявил 13 октября вице-премьер страны Александр Вулин в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
«Мы уверены, что Сербия будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Если другие страны, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция, заинтересованы в БРИКС, то почему Сербия должна оставаться в стороне? Присоединение к БРИКС — это реальная альтернатива ЕС», — сказал Вулин.

Он отметил, что участие в таких организациях абсолютно необходимо. По мнению Вулина, игнорировать возможности БРИКС было бы неправильно. Это предложение открывает новые горизонты для Сербии.

Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в 2024 году пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в конференции уже подтвердили лидеры более 30 государств.

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#брикс
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Украинские журналисты жалуются на давление со стороны властей
13 октября 2024, 18:16

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Украинские журналисты жалуются на давление со стороны властей. Об этом пишет РИА Новости.
Агентство напомнило, что 9 октября издание «Украинская правда» сделало публичное заявление о регулярном давлении со стороны офиса президента страны Владимира Зеленского и вмешательстве властей в редакционную политику.

Журналисты были недовольны, что офис мешает общению представителей власти с сотрудниками СМИ и оказывает давление на рекламодателей, всеми способами стремясь лишить их финансирования.

После этого за издание вступилась Комиссия по журналистской этике. Она выразила протест против попыток украинской власти ограничить свободу слова в стране.

В Комиссии также напомнили, что «Украинская правда» известна своими резонансными расследованиями, в том числе затрагивающими личности ныне находящихся у власти политиков.

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#политика
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Aydınlık: Зигзаги Турции в отношениях с Россией и США вызывают сомнения в БРИКС
13 октября 2024, 17:20

Фото: istockphoto/chrisman

Внешнеполитические зигзаги Анкары в отношениях с Россией, МША и Китаем вызывают серьёзные сомнения у стран-членов БРИКС. Не исключено, что Турция намеревается использовать БРИКС И ШОС в качестве рычага давления для реорганизации своих отношений с Западом.
Об этом сообщает турецкая газета Aydınlık. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что Турция подала заявку на полноценное присоединение к БРИКС, которая сейчас находится на рассмотрении. Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен принять участие в саммите БРИКС, который пройдёт в Казани в конце октября.

В публикации издания отмечается, что из Анкары звучат противоречивые заявления относительно участия Турции в различных международных структурах. Президент Эрдоган говорит, что участие страны в структурах, подобных БРИКС и АСЕАН, не означает отказ Турции от НАТО. Министр иностранных дел Хакан Фидан, напротив, говорит: «Если бы нас приняли в Евросоюз, мы бы не стали обращаться в БРИКС».

Пока нет однозначного ответа, ищет ли Турция конкретных партнёров для создания альтернативного глобального миропорядка, или же намеревается использовать участие в таких организациях, как БРИКС и ШОС в качестве козыря для реорганизации своих отношений с Западом, заключают авторы материала.

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Сколько должна странам Британия за работорговлю, озвучили в ООН
DM: карибские страны потребуют от Великобритании репарации за работорговлю
13 октября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/nevenmn

15 стран Карибского бассейна решили поднять вопрос о выплате репараций от Великобритании за работорговлю на предстоящем саммите Содружества. Он пройдет в Самоа 21 октября. Об этом сообщает газета The Daily Mail, ссылаясь на источник.
Пострадавшие от работорговли страны требуют от Лондона не менее 206 миллиардов фунтов (270 миллиардов долларов США) в качестве компенсации.

В 2023 году консалтинговая компания Brattle Group опубликовала исследование, в котором утверждается, что более 30 стран могут рассчитывать на репарацию от Запада за трансатлантическую работорговлю. Судья Международного суда ООН Патрик Робинсон, который составлял доклад, установил, что только Великобритания должна выплатить 24 триллиона долларов, из которых 9,6 триллиона должна получить Ямайка.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в сентябре на сессии независимости США ООН заявила, что выплаты за работорговлю и колониализм должны стать «глобальной перезагрузкой» международных отношений. В начале октября она посетила Лондон и встретилась с королем Великобритании Карлом III. На встрече обсуждали предстоящий саммит, который также посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сам король.

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#оон
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Нетаньяху потребовал от ООН вывести контингент из Ливана
13 октября 2024, 14:25

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от генсека ООН Антониу Гутерриша вывести миротворческий контингент из южного Ливана. Об этом пишет агентство Reuters.
Он отметил, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки, поскольку от этого зависит собственная безопасность миротворческих сил. Если они задержатся в регионе, то могут стать непосредственными участниками конфликта Израиля с ливанским шиитским движением «Хезболла».

Ранее американская газета The New York Times писала, что Израиль подвергает миротворцев ООН опасности, приняв решение разместить позиции своей армии (ЦАХАЛ) в непосредственной близости к миссии ООН на время сухопутной операции против «Хезболлы».

Также представители Временных сил ООН в Ливане сообщали, что перед началом этой операции власти Израиля призывали миротворцев передислоцироваться. Однако они получили отказ. Теперь данный вопрос обсуждается в штаб-квартире ООН и с ЦАХАЛ.

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#биньямин нетаньяху
#израиль
#ливан
#конфликт
#оон
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Медведев призвал при встрече «бить в морду» финским дипломатам
13 октября 2024, 14:13

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернака, который призвал «повреждать автомобили российских дипломатов». Российский политик со свойственной ему простотой посоветовал в ответ просто «бить в морду» дипломатам из Финляндии.
Ранее в российском посольстве назвали идею финского учёного банальным хулиганством и вандализмом, воплощение которой нарушит не только Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, но и законы самой Финляндии.

Медведев в своём телеграм-канале по традиции не стал впадать в дипломатические изыски, но предположил, что портить ни в чём не повинное имущество дипломатов из Страны Суоми не стоит, так же как и поддаваться на провокации представителей некогда дружественной страны. Он призвал к сдержанному ответу, в рамках всё той же Венской конвенции от 1961 года.

«При встрече каждому финскому дипломату — в рыло!», — сказал Медведев.

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#финляндия
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Медведев высмеял «план победы» Зеленского
13 октября 2024, 14:12

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял «план победы», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Медведев заявил, что Зеленский – это «больной наркоублюдок», который разработал «план победы», содержащий фактически один пункт о вступлении Украины в НАТО.

Политик предположил, что в случае вступления страны в альянс её выбросят оттуда уже лет через десять. Но до этого члены НАТО будут длительное время подвергать обессиленную и беспомощную Украину извращённому насилию и издевательствам.

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