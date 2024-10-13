Израильские танки ворвались на территорию Ливана

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Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) въехали на позиции сил ООН в Ливане. Об этом сообщается в заявлении миротворческой миссии.
Отмечается, что они миротворцы стали свидетелями грубого нарушения со стороны Израиля в воскресенье утром. Тогда три танка ЦАХАЛ пересекли так называемую «голубую демаркационную линию», после чего углубились на территорию Ливана в районе населённого пункта Рамья.
Также ранним утром в воскресенье, пока миротворцы находились в укрытии, два танка «Меркава» разрушили главные ворота на территории объекта ООН и въехали внутрь. Военные потребовали выключить свет на базе.
В итоге танки отступили через 45 минут после протестов, которые были переданы через механизм связи миротворцев. Миссия отметила, что ЦАХАЛ подвергла опасности персонал ООН.
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Также ранним утром в воскресенье, пока миротворцы находились в укрытии, два танка «Меркава» разрушили главные ворота на территории объекта ООН и въехали внутрь. Военные потребовали выключить свет на базе.
В итоге танки отступили через 45 минут после протестов, которые были переданы через механизм связи миротворцев. Миссия отметила, что ЦАХАЛ подвергла опасности персонал ООН.
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Анастасия Чинкова