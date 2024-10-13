Пентагон озаботился ударами Израиля по позициям миротворцев в Лондоне

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Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с коллегой Йоавом Галантом и выразил обеспокоенность ударами Израиля по миротворцам ООН в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Пентагона.
По данным агентства, Остин также отметил необходимость как можно быстрее перейти от военных действий в Ливане к дипломатическим решениям. Он выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в секторе Газа и подчеркнул необходимость принятия мер по исправлению ситуации.
В то же время он подтвердил «непоколебимую и железную» приверженность США безопасности Израиля.
Ранее стало известно, что США дополнительно направляют на Ближний Восток еще 2-3 тысячи военнослужащих. Войска укрепят безопасность 40 000 американских военнослужащих, уже размещенных в регионе.
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В то же время он подтвердил «непоколебимую и железную» приверженность США безопасности Израиля.
Ранее стало известно, что США дополнительно направляют на Ближний Восток еще 2-3 тысячи военнослужащих. Войска укрепят безопасность 40 000 американских военнослужащих, уже размещенных в регионе.
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Александр Климов