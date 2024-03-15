Байден назвал Путина бандитом и призвал противостоять ему

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.
«Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад (в поддержку Украины — прим. ред.). И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал американский президент в ходе выступления по случаю Дня святого Патрика.
Ранее Байден снова призвал американских законодателей в кратчайшие сроки одобрить законопроект, предусматривающий очередной пакет помощи Украине в размере более $60 млрд.
21 февраля во время предвыборного мероприятия в Калифорнии, Байден заявил, что Вашингтону приходится постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина».
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Ювелина Бернст