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Байден назвал Путина бандитом и призвал противостоять ему

15 марта 2024, 23:04
Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев

Президент Соединенных Штатов Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина, передает ТАСС.
«Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад (в поддержку Украины — прим. ред.). И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал американский президент в ходе выступления по случаю Дня святого Патрика.

Ранее Байден снова призвал американских законодателей в кратчайшие сроки одобрить законопроект, предусматривающий очередной пакет помощи Украине в размере более $60 млрд.


21 февраля во время предвыборного мероприятия в Калифорнии, Байден заявил, что Вашингтону приходится постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина».

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#байден
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«Будет болтаться»: Медведев ответил на призыв президента Латвии разрушить Россию
Медведев назвал президента Латвии ничтожеством в ответ на призыв уничтожить РФ
15 марта 2024, 22:39

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале ответил на призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разрушить Российскую Федерацию.
Таким образом он отреагировал на пост Ринкевичса в социальной сети X, где тот поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в желании сдержать Россию, и призвал ее разрушить. Как утверждает Медведев, каждый, кто хочет смерти России, включая главу Литвы, могут разделить участь нацистов.
«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающее из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — заявил он.
Ранее Медведев опубликовал фотографию с виселицами и назвал это альтернативной формулой мира. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#страны
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В МИД раскрыли проблемы, с которыми столкнулась РФ при подготовке голосования за рубежом
Захарова: много трудностей было при подготовке голосования на выборах за рубежом
15 марта 2024, 22:01

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

В ходе подготовки к голосованию на выборах президента России за рубежом, пришлось столкнуться с рядом трудностей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что трудности возникали из-за позиции недружественных государств. Так, Россия буквально в последний момент получила глобальный ответ о переподтверждении своих обязательств по выборам.

Также проблемы возникли из-за сокращения российских посольств и консульств, из которых выслали дипломатов. Захарова подчеркнула, что высылки, проводившиеся недавно, были направлены исключительно на создание проблем России в преддверии выборов.

Вместе с материальным, психологическим давлением и политической травлей, страны заявляли об угрозах в киберсфере. Именно в связи с этим ЦИК РФ принял решение не проводить онлайн-голосование в недружественных государствах.

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#мид рф
#мария захарова
#россия
#выборы
#голосование
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Дирижер Мастранджело назвал избирательный участок в Петербурге комфортным
15 марта 2024, 21:40

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Художественный руководитель Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина дирижёр Фабио Мастранджело отметил приятную и комфортную атмосферу в зале избирательного участка в Санкт-Петербурге, куда он пришёл голосовать.
«Сам процесс проходит без проволочек, очень быстро. Никаких проблем нет. Все очень хорошо все организовано», — заявил в беседе с «Петербургским дневником» Мастранджело.

Кроме этого, он принял участие в ещё одном голосовании, касающемся благоустройства окружающей среды города. Мастранджело подчеркнул, что Италии необходимо перенять российский опыт подобных голосований по подобным вопросам.

Ранее в Сергиевом Посаде губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр строительства и ЖК РФ Ирек Файзуллин торжественно дали старт IV Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства.

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#голосование
#рф
#санкт-петербург
#выборы
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Минюст РФ признал иноагентами актёра Трескунова* и режиссёра Либерова*
15 марта 2024, 21:13

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Минюст России признал иностранными агентами режиссёра Романа Либерова* и актёра Семёна Трескунова*. Об этом следует из опубликованного на сайте ведомства дополненного реестра.
Отмечается, что режиссёр активно выступал против проведения Россией спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию, формирующую негативный образ России.

Трескунов* также критиковал Россию за проведения спецоперации на Украине и распространял фейковые сведения о проводимой в РФ политике. В том числе, актёр негативно высказывался о россиянах.

Кроме того, в список попали экономист Игорь Липсиц*, финансировавший Украину с помощью российских активов, журналист Марианна Беленькая*, новосибирский депутат Светлана Каверзина*, сооснователь владимирского издания «Довод» Кирилл Ишутин*, бывший полицейский Олег Кашинцев*.

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#минюст рф
#иностранный агент
#ограничения
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Джабаров: Макрону надо вернуть Германии Эльзас и Лотарингию
15 марта 2024, 21:13

Фото: istockphoto.com/SimonLukas

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону после слов о Крыме надо вернуть Эльзас и Лотарингию Германии.
«Может, он вернет часть областей, которые достались Франции после разгрома Германии во Второй мировой войне? Эльзас, Лотарингию. Это были немецкие территории. Он говорит слова, за которые придётся отвечать. За заявления с такими эмоциями нужно нести ответственность», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира. Отмечалось, что в последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику.

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#франция
#президент
#крым
#макрон
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В Австрии заявили, что в России до сих пор работает 95% западных компаний
15 марта 2024, 21:04

Фото: iStock/Mihrzn

Порядка 95% западных компаний, в том числе и австрийские, до сих пор работают в России. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в ходе пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Он подчеркнул, что в России по-прежнему работает большое количество американских компаний.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен ввести 14-й пакет антироссийских санкций. В него должны войти новые меры по борьбе с обходом ранее введённых против России ограничений.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что США разрушают Евросоюз, вводя санкции против России. Так, американские власти навязыванием своей воли уничтожают конкурентоспособность ЕС.

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#сша
#европа
#россия
#работа
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Стало известно, что в Москве сделают с испорченными бюллетенями
Горизбирком: в Москве испорченные, но читаемые бюллетени учтут при подсчётах
15 марта 2024, 20:45

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Все бюллетени, которые были испорчены на участках в Москве, сохранены. Об этом сообщили в Горизбиркоме.
Там отметили, что в случае, если голос на них будет читаем, его учтут при подсчёте. Но в настоящий момент сохранены абсолютно все испорченные бланки. Ящики, в которых они лежат, в данный момент опечатаны.

Ранее сообщалось, что в избирательном участке в Алтуфьево девушка вылила зелёнку в урну с уже заполненными бюллетенями. А в районе Марьино женщина подожгла будку, в которой проводится голосование. Их задержали на месте. В отношении каждой было возбуждено уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.

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#выборы
#голосование
#москва
#уголовное
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Шольц рассказал, на что пойдут замороженные активы россиян
Шольц: доходы от замороженных активов России направят на оружие для Украины
15 марта 2024, 20:37

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Доходы от замороженных в Европе российских активов будут использовать для закупок вооружений Украине. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с главой Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском, сообщает ТАСС.
«Мы будем использовать сверхприбыль от российских активов, которые заморожены в Европе, чтобы финансово поддержать закупку оружия для Украины», — заявил канцлер.
Шольц также добавил, что странами НАТО в ходе встреч в формате «Рамштайн» будет создана коалиция по передаче дальнобойных видов вооружений для украинской армии.

11 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что прибыль от замороженных РФ можно было бы направить на решение оборонных целей Украины. Он отметил, в случае согласия стран-членов Евросоюза, эти деньги можно направить на обеспечения дополнительной военной поддержки страны через Европейский фонд мира.

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Путин пообещал наказать Украину за удары по территории РФ
Путин пообещал, что удары Украины по России не останутся безнаказанными
15 марта 2024, 19:37

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза, что удары украинских военных сил по территории страны не останутся безнаказанными.
«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — заявил российский лидер.
Он отметил, что киевский режим пытается совершить несколько диверсионно-террористических атак в приграничных районах России, чтобы нарушить порядок проведения президентских выборов.

Президентские выборы в России в 2024 году назначены на 17 марта. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ рассказала о явке на выборах президента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#выборы
#владимир путин
#президент
#голосование
#комиссия
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