Байден по-хамски высказался в адрес Путина

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Президент США Джозеф Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина, его цитирует пресс-служба Белого дома.
«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил 81-летний президент.
Байден не впервые по-хамски высказывается в отношении российского коллеги. Ранее он спровоцировал дипломатический скандал, назвав Путина «убийцей». Глава Российской Федерации же в ответ на это заявление пожелал Байдену здоровья и заявил, что оценивать людей — всё равно что смотреться в зеркало.
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Евгения Парфентьева