Лидеры G20 не обращали внимание на Байдена на саммите в Бразилии

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Лидеры стран G20 не обращали внимание на президента США Джо Байдена на саммите организации в Бразилии. Об этом пишет издание New York Times.
Согласно информации газеты, к моменту, когда Байден пришел к платформе для фотографии, лидеры государств G20 уже уходили. Уточняется, что нынешний глава Соединенных Штатов не попал на фото.
На саммите Байден пытался продвигать свои внешнеполитические цели, однако лидеры стра-участниц G20 уже сместили свое внимание с него на победившего на выборах Дональда Трампа.
Напомним, саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.
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На саммите Байден пытался продвигать свои внешнеполитические цели, однако лидеры стра-участниц G20 уже сместили свое внимание с него на победившего на выборах Дональда Трампа.
Напомним, саммит G20 проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.
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Екатерина Коршунова