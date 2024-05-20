Байден назвал возмутительным требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

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Президент США Джо Байден назвал возмутительным требование прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
«Требование прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля возмутительно», — цитирует Байдена ТАСС.Госсекретарь США Энтони Блинкен также отверг требование прокурора МУС.
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Артем Кузьмин