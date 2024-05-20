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Прокурор МУС требует выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Прокурор МУС просит выдать ордер на арест Нетаньяху, Галанта и лидеров ХАМАС
20 мая 2024, 14:48
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Кроме этого, он требует арестовать израильского министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает RT.

В заявлении прокурор отмечает, что у него есть основания полагать, что лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Диаб Ибрагим Аль-Масри и Исмаил Хания ответственны за военные преступления и преступления против человечности.



Ранее конгрессмены США пригрозили МУС ответными мерами в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля.

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#суд
#арест
#израиль
#хамас
Стало известно, почему Польша не хочет принимать украинских беженцев
Топорнин: Польша не впервые отказалась принимать мигрантов с Украины
20 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/ValleraTo

Польша уже не в первый раз отказывается принимать украинских беженцев в рамках «Пакта о миграции» Европейского союза. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, его слова передаёт РИА Новости.
«Варшава неохотно реагирует на связанные с миграционной политикой инициативы Брюсселя. Это связано с пониманием властей, что из-за конфликта на Украине приток беженцев в Польшу останется высоким», — пояснил Топорнин.

Однако он отметил, что окончательное решение по какой-либо инициативе ЕС будет приниматься странами-членами объединения. Топорнин также добавил, что власти Венгрии, Словакии и Румынии имеют позицию, аналогичную Польше.

Ранее стало известно, что, вопреки новым законам ЕС, Варшава стала отклонять беженцев из Украины. Польские политики подчеркивают, что страна уже столкнулась с большим наплывом мигрантов и намерена требовать финансирование для усиления границы.

Напомним, Евросоюз ввел десятипунктовый пакт о приеме беженцев для более равномерного распределения миграционной нагрузки среди своих членов, но премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что страна не примет никого и не согласится на квоты.

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Несчастный случай или теракт: кто виновен в гибели президента Ирана Раиси
Военкор Живов: причиной гибели Раиси мог стать теракт
20 мая 2024, 14:03

Фото: сайт Кремля

Если выяснится, что причиной крушения вертолёта, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, стал террористический акт со стороны Великобритании, Израиля или Украины, то дело может дойти до войны.
Так считает автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов. Об этом он рассказал в интервью для «Радио 1».

«Для начала необходимо выяснить, что конкретно стало причиной крушения вертолёта Раиси – несчастный случай или террористический акт со стороны Британии, Израиля или Украины. В случае, если это был теракт, то дело может дойти до войны», — заявил Живов.

Он напомнил, что Раиси одним из первых протянул России руку помощи в 2022 году. Также Иран всегда был последователен и однозначен в вопросах военно-технической поддержки России и строительства независимого многополярного мира.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

Военный эксперт вспомнил и недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также имел активную пророссийскую позицию.

«За последнее время в мире произошла серия покушений на глав государств, которые занимают антиамериканскую, пророссийскую позицию. Очевидно, что впервые со времён холодной войны снят мораторий на убийства высокопоставленных чиновников. Мы входим в период глобальной политической турбулентности, в котором не гарантировано сохранение жизни даже глав государств. И всё происходящее явно связано с Россией», — заключил Алексей Живов.

Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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Смерть Раиси: какие изменения ожидаются в отношениях России и Ирана
Военкор Живов: отношения России и Ирана после смерти Раиси останутся неизменными
20 мая 2024, 13:44

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

В настоящее время Иран потрясён смертью своего президента Эбрахима Раиси. При этом с приходом к власти нового лидера отношения России и Ирана существенно не изменятся.
Такое предположение сделал автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1».

«Сейчас Иран находится в состоянии некой фрустрации, как и любое государство, лидер которого внезапно погиб или был убит в результате террористической атаки. Как поведёт себя Иран до конца спрогнозировать сложно. С высокой долей вероятности внешняя политика Ирана сохранит свой курс. Однако не факт, что следующий президент Ирана будет настолько же мужественно и принципиально отстаивать наработки, которые создал Раиси», — считает Живов.

Он также предположил, что следующий лидер Ирана может иметь другую позицию. Однако говорить об этом преждевременно до выяснения обстоятельств крушения вертолёта, на борту которого был Раиси. Если причиной его гибели стал террористический акт, то дело может дойти до войны, уверен военный эксперт.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
«Сотрудничество России и Ирана долгосрочное: портовая логистика, строительство железных дорог и сухопутных коридоров, военно-техническое сотрудничество — всё это выводит обе страны на принципиально новый уровень военных возможностей. Также все эти долгосрочные договоры сулят Ирану большие перспективы. Не думаю, что курс наших союзников сильно изменится. Однако скорость реализации этих проектов и качество могут пострадать», — заключил Живов.

Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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«Спросим за преступления»: Зеленский будет преступником после президенства
ГД: Зеленский останется преступником после президентства
20 мая 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский не отмоется от звания преступника, даже после своего срока. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Президентский срок Зеленского завершился сегодня.

«Мы все равно с него спросим за его преступления против нашего народа и собственного народа»,— сказал собеседник.
Картаполов добавил, что скоро лидер Самостийной перестанет быть таковым.

Исполнитель главной роли в сериале «Слуга народа» занимал пост главы государства с 2019 года. За него проголосовала большая часть населения Украины. Однако после вступления в должность его дела стали расходиться с обещаниями. Одним из них было прекращение конфликта в Донбассе и налаживание отношений с Россией.

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«Закавказская война»: кому выгодна смерть главы Ирана и почему он погиб также, как Пригожин
Крушение вертолета президента Ирана Раиси: что известно, как погиб, кто будет новым президентом
20 мая 2024, 11:55

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета 19 мая. Перед своей гибелью он встретился с лидером Азербайджана Алиевым — одним из главных союзников Израиля. О странных деталях гибели иранского главы и о том, как его смерть отразится на политике Ирана, расскажет редакция «Радио 1».

Крушение вертолета Раиси: что случилось


19 мая мировые СМИ облетела новость о том, что вертолет президента Ирана потерпел крушение в горах из-за непогоды. На борту также находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан.

Президентский Ми-171 шёл в сопровождении ещё двух вертолётов. Они долетели благополучно. Жесткая посадка вертолета, на борту которого находился Раиси, произошла в горах Восточного Азербайджана. В день трагедии была ненастная погода: шли дожди, а обзору пилотов мешал густой туман. Неблагоприятные погодные условия стали основной из версий, по которым могло произойти ЧП.


Почему СМИ сообщали, что Раиси жив


После информации о крушении президентского вертолета появились сообщения о том, что Ибрахим Раиси жив. Однако вскоре агентство Mehr удалило опубликованную ранее информацию о том, что президент Ирана в порядке и едет на автомобиле в Тебриз. Американское издание Politico также исключало вероятность гибели иранского лидера и сообщало, что «существует высокая вероятность ранений».

Иранское информационное агентство ISNA, ссылаясь на неназванные источники, одним из первых сообщило о том, что стало известно «о мучительной смерти некоторых спутников иранского президента» на месте крушения.

Симоньян усомнилась в случайности крушения вертолёта Раиси и покушения на Фицо
Симоньян усомнилась в случайности крушения вертолёта Раиси и покушения на Фицо


Поиск тел погибших при падении вертолета Раиси


Вскоре после крушения вертолета президента Ирана на место были направлены машины скорой помощи. Участок, где вертолет совершил жесткую посадку, является малодоступным, что чрезвычайно затрудняет работу спасательных служб. По поручению президента России Владимира Путина на поиски Раиси направили помощь. В пресс-службе МЧС уточнили, что речь идет о 47 специалистах, вертолете БО-105 и другой высокопроходимой технике.

Кроме России содействие в поиске упавшего вертолета оказывала и Турция. Анкара направила в Иран 32 спасателя. В воздушное пространство Исламской Республики также вошел турецкий беспилотник Akinci, которому удалось обнаружить «источник тепла». Вскоре глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что тела всех погибших в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружены, их направили в город Тебриз.

Чем обернется гибель Раиси для России и Ирана


Военный эксперт Алексей Живов после публикации новостей о возможной гибели президента Ирана заявил, что это может привести к большой закавказской войне. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Азербайджан — латентный союзник Израиля. Если выяснится, что Раиси погиб, всё это закончится большой закавказской войной», — сообщил Живов.

Он также напомнил, что Иран является одним из ключевых союзников России. В сложное для РФ время Иран одним из первых протянул России руку.

«В отличие от других союзников России и дружественных стран, Иран всегда был последователен и однозначен и в вопросе военно-технической поддержки России, и в вопросе строительства независимого многополярного мира, который один может дать свободу всем народам и государствам мира. И вот теперь, лидер Ирана, который вел страну этим путем, мертв. Должен был умереть и Фицо, но выжил. Кто покушался на последнего — уже известно», — заявил эксперт.

В беседе с изданием РИА Новости эксперт НИУ ВШЭ Андрей Бакланов заявил, что смерть Раиси может притормозить начатый им процесс по снижению напряженности в отношениях с США и Израилем. По его мнению, усилия по снижению градуса напряженности в отношениях между Ираном и Израилем, Ираном и США могут в ближайшее время утратить свою эффективность. Однако Бакланов отметил, что внешняя политика Ирана вряд ли принципиально изменится.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси


Кто причастен к гибели президента Ирана


В настоящее время точная причина крушения вертолета президента Ирана не установлена. Рассматриваются версии от плохих погодных условий до теракта. Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий отметил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и смерть Раиси складываются в цепочку трагических совпадений.

Он заявил, что в причинах трагедии должно разобраться следствие, отметив при этом, что нельзя исключать ни одну из версий произошедшего.

«Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку «трагических совпадений». И нельзя здесь исключать ни одну из версий», – написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Журналист Владимир Соловьёв также не исключил вероятность того, что может иметь место фактическое убийство. По его словам, источник в структурах безопасности Ирана считает, что вертолет президента страны Ибрагима Раиси могли сбить намеренно.

«Мы стоим перед лицом возможности «крупного покушения» или фактического убийства», — написал журналист в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что два из трех вертолетов президентского кортежа благополучно прибыли в пункт назначения.

Политолог Сергей Марков выразил уверенность в том, что большого внутреннего кризиса в Иране не будет, так как реальный руководитель Ирана не президент, а духовный лидер аятолла Хаменеи. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Однако эксперт не исключил, что трагическая гибель Раиси может отразиться на внешней политике страны.

«А вот внешний кризис может быть. Потому что почти все иранцы и вообще мусульмане считают, что это теракт и он был организован Израилем в качестве мести Раиси за жёсткую позицию против Израиля», – заявил Марков.

Официальные лица США также полагают, что президент Ирана Ибрахим Раиси был убит. Об этом сообщают СМИ со ссылкой источник в Белом доме.

Также отмечается, что президент США Джо Байден уже проинформирован о ЧП с вертолетом. По информации The New York Times, инцидент произошел всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США: они стали первыми контактами двух сторон после ударов по Израилю и должны были снизить напряженность в регионе, что также косвенно указывает на спланированную ликвидацию главы Ирана.

Власти Ирана выступили с экстренным заявлением после гибели Раиси
Власти Ирана выступили с экстренным заявлением после гибели Раиси


Кто будет президентом Ирана вместо Раиси


Временно исполняющим обязанности погибшего иранского президента Ибрахима Раиси в течение 50 дней будет вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, об этом сообщает агентство ISNA. В соответствии с Конституцией страны, через 50 дней должны состояться выборы президента. По информации издания Politico после проведения выборов в Иране, пост главы государства может занять сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Что странного в крушении вертолета Раиси


На странные детали трагедии указывает ряд факторов. О них политолог Сергей Марков написал в своем телеграм-канале. По его мнению, особенно нелогичным является то, что два вертолета, сопровождающие Раиси улетели после того, как борт президента потерпел крушение. Также он выразил недоумение в связи с тем, что для полета на дальнее расстояние был выбран вертолет, а не самолет.

«Я не понимаю: 1. Почему два вертолета с охраной улетели, если вертолет с президентом упал? 2. Как можно было лететь в такую супернелетную погоду? 3. Вертолет с президентом страны не могут найти уже почти полдня? Это не кино? 4. Почему многочасовой перелет вертолетом на 700 км, а не самолетом?», – задался вопросом политолог.

В Сети широко обсуждаются обстоятельства трагической гибели Раиси. Пользователи обратили внимание на то, что Раиси погиб практически также, как предприниматель Евгений Пригожин. Глава ЧВК «Вагнер», командир Дмитрий Уткин и еще восемь человек скончались в результате крушения самолета над Тверской областью. На борту с Пригожиным также находились его доверенные лица, что оставило немало вопросов.

Знавшие Пригожина и Уткина люди удивлялись, что мужчины сели в один самолет, нарушив меры предосторожности. Окончательные выводы расследования до сих пор, спустя почти год после трагедии, не обнародованы.

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Власти Ирана выступили с экстренным заявлением после гибели Раиси
Правительство Ирана выступило с заявлением после гибели президента Раиси
20 мая 2024, 11:37

Фото: сайт Кремля

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси не повлечет за собой сбои в работе правительства исламской республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление кабмина, опубликованное в Telegram-канале.
«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении.
Министры заявили, что несмотря на трагедию они не допустят сбоев в управлении страной.

Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Путин выразил соболезнования после гибели Раиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#путин
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Путин выразил соболезнования после гибели Раиси
Путин назвал гибель Раиси огромной трагедией для иранского народа
20 мая 2024, 11:16

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый господин Хаменеи, примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран», — написано в телеграмме.

Путин отметил, что вся жизнь Раиси была посвящена служению Родине. По словам президента России, он внес большой вклад в развитие отношений между РФ и Ираном.

«Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке», — указано в телеграмме.

Российский лидер, пожелал народу Ирана душевной стойкости перед лицом невосполнимой утраты, а также передал слова искреннего сочувствия родным и близким.

Напомним, что вертолет, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

20 мая по распоряжению президента России Владимира Путина в Иран были направлены два спецборта МЧС для поиска места крушения вертолета.

Стало известно, кто займет пост президента Ирана вместо погибшего Раиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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В российской разведке оценили популярность Зеленского в ВСУ
СВР: популярность Зеленского в ВСУ не превышает 20 процентов
20 мая 2024, 10:05

В Службе внешней разведки РФ оценили популярность президента Украины Владимира Зеленского в ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СВР.
Уточняется, что в Вооруженных силах Украины популярность главы государства не превышает 20 %. Отмечается, что украинский лидер чувствует уязвимость своих позиций. Поэтому он пытается избавиться от «неблагонадежных». Проводятся масштабные чистки в армейской среде, а также перестановки в правительстве, руководстве СБУ и СНБО Украины.

«Охваченный страхом за свою жизнь, Зеленский запустил широкую медийную кампанию с разоблачением явно надуманного заговора руководства Управления государственной охраны Украины с целью убийства главы государства», — отметили в спецслужбе.

Кроме этого, на Западе обеспокоены падением рейтингов властей Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Премьер Эстонии неожиданно высказалась об Украине
Каллас: гибель иностранных инструкторов на Украине не приведет к войне с Россией
20 мая 2024, 09:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с РФ. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете Financial Times.
«Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: «Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию», — сказала она.

Премьер Эстонии заявила, что это так не работает. Кроме этого, Каллас отметила, что некоторые западные страны уже отправили своих военных обучать украинцев. Однако сами они не берут ответственность за гибель своих граждан.

Ранее сообщалось, что войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих ВСУ. Американские чиновники признают недостаточную подготовку украинских солдат и заявляют, что им необходима «более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое наступление России этим летом».

Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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