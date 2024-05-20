Прокурор МУС требует выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

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Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан будет добиваться ордеров на арест лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Кроме этого, он требует арестовать израильского министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщает RT.
В заявлении прокурор отмечает, что у него есть основания полагать, что лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Диаб Ибрагим Аль-Масри и Исмаил Хания ответственны за военные преступления и преступления против человечности.
Ранее конгрессмены США пригрозили МУС ответными мерами в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля.
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В заявлении прокурор отмечает, что у него есть основания полагать, что лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Диаб Ибрагим Аль-Масри и Исмаил Хания ответственны за военные преступления и преступления против человечности.
Ранее конгрессмены США пригрозили МУС ответными мерами в случае выдачи судом ордеров на арест высокопоставленных чиновников Израиля.
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Алёна Самарева