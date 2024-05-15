Небензя высказался против присутствия МУС в Совбезе ООН

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Международный уголовный не имеет ничего общего с правосудием, их представителям нечего делать в Совете безопасности ООН. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.
«Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела», — заявил постпред.Ранее сообщалось, что ООН выступает решительно против ударов по гражданским объектам. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя удар ВСУ по Белгороду.
В беседе с РИА Новости представитель организации отметил, что ООН выступает против нападений на гражданские здания и объекты, где бы они не происходили. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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