Байден не считает предложение РФ о завершении конфликта лучшим для Киева

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден не считает предложение России завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева. Его слова передаёт Time.
Байдена спросили, является ли предложение России прекратить конфликт на Украине лучшим вариантом, на который Киев может надеяться в настоящее время.
Ранее Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. По словам американского лидера, мир на Украине выглядит так, чтобы РФ никогда ее не оккупировала. Байден отметил, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.
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«Нет, это не так», — ответил Байден на вопрос журналистов.
Ранее Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. По словам американского лидера, мир на Украине выглядит так, чтобы РФ никогда ее не оккупировала. Байден отметил, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.
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Элина Позднякова